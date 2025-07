Primers fitxatges

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

HBO ha anunciat els primers noms del repartiment de la sèrie televisiva que adaptarà els set llibres de Harry Potter, amb l’objectiu d’oferir una versió més fidel i detallada que les pel·lícules estrenades entre el 2001 i el 2011.

John Lithgow (foto), reconegut actor guardonat amb l’Emmy i el Tony, assumirà el paper d’Albus Dumbledore, el director de l’escola Hogwarts. El seu nom encapçala un repartiment que també inclou Janet McTeer com a Minerva McGonagall, subdirectora i professora de Transfiguració; Paapa Essiedu com a Severus Snape, responsable de Pocions i Defensa contra les Arts Fosques; Nick Frost en el rol de Rubeus Hagrid, guardabosc i professor de Criatures Màgiques; Luke Thallon com a Quirinus Quirrell, professor d’Estudis Muggles, i Paul Whitehouse en el paper d’Argus Filch, vigilant del centre.

L’elecció de McTeer i Essiedu representa un relleu destacat respecte als actors de la saga cinematogràfica –Maggie Smith i Alan Rickman, respectivament– i evidencia el compromís de la producció amb la diversitat i la renovació generacional. Lithgow, que prendrà el testimoni deixat per Richard Harris i Michael Gambon, ha afirmat que considera un honor encarnar un personatge tan emblemàtic.

La producció estarà liderada per Francesca Gardiner com a showrunner i per Mark Mylod com a director. En un comunicat, han expressat la seva satisfacció pel nivell del repartiment i el desig de donar una nova dimensió als personatges del món creat per J. K. Rowling, que hi participa com a productora executiva.

Cada temporada es basarà en un dels llibres originals, fet que permetrà aprofundir en trames i personatges. El rodatge començarà aquest estiu, amb l’estrena prevista entre final del 2026 i principi del 2027.