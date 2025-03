Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

A cavall regalat no mires el dentat, com diu el refrany. És probable que rebis una bona notícia avui. No tinguis dubtes, ni et preocupis si és que t'ho mereixes. Accepteu-la com el que és, encara que valdria la pena prendre's algun temps per considerar per què et sents així.

Taure

Ets una d'aquelles persones que pensa que el seu compte bancari no pot estar en números vermells, sempre que encara tinguis xecs a la teva xequera? Encara que pensis que la teva situació financera sigui dolenta, els teus problemes són fàcilment reconciliables. No és que estiguis gastant més diners dels que tens, sinó que no portes un registre del que gastes.

Bessons

Les idees creatives poden eludir-te avui. Pots tenir un anhel de fer alguna cosa artística, però amb només unes poques nocions vagues i pot ser que no t'agradin.

Cranc

Alguna cosa pot estar distraient ja sigui a una de les teves amistats oa la teva parella que potser fins i tot aquesta persona no sigui molt bona companyia. Tal tampoc no vol compartir la font de la seva preocupació. No tractis de tenir una llarga conversa sobre el tema. Fa marxa enrere i deixa que aquesta persona arregli els seus problemes.

Lleó

Els teus pensaments i sentiments poden ser ganduls avui i podries preocupar-te per alguna cosa. La gent pot intentar parlar amb tu, però no sentiràs gaire del que diuen, i recordaràs fins i tot menys. Aquesta és una condició temporal. No et preocupis si la gent pensa que ets algú irrespectuós. Els que expliquen saben que no ets així.

Verge

Els assumptes romàntics han d'anar molt bé ara, encara que és possible que tinguis alguns dubtes. Pot ser que la persona objecte del teu afecte estigui callada o preocupada. No deixis que les teves inseguretats obtinguin el millor de tu. El que està passant probablement amb aquesta persona té poc o res a veure amb tu i més a veure amb assumptes de diners.

Balança

Avui potser tens tant a fer a casa que no sàpigues per on començar. Els familiars no seran de gaire ajuda. No et rendeixis. Mira al voltant de l'habitació, troba alguna cosa que necessiti fer i posa't mans a l'obra. Continua fent això i per quan et cansis. No hi ha cap necessitat de treballar fins a l'esgotament, encara que esperes visitants. Les vostres cases també s'embruten!

Escorpí

Avui el paranormal podria estar a la teva ment. Els llibres sobre temes relacionats amb això poden captar el teu interès, de manera que probablement voldràs passar-te el dia llegint. Alguns dels conceptes poden semblar estranys, fins i tot per a tu, però no les deixalles encara. El que és important ara és mantenir una ment oberta. Es descobreixen coses estranyes cada dia.

Sagitari

Per molt que intentis evitar-ho, potser et passis el dia ficant la pota. És un d'aquells dies en què tot el que diguis per aclarir la confusió només confon les qüestions encara més. Vols passar una nit de diversió amb amics, però tems que només empitjorarà les coses. Els teus amics t'estimen, fins i tot en els dies en què les teves habilitats socials no funcionen gaire bé.

Capricornio

Només perquè ara sentis estrès no vol dir que hagis de sentir el mateix demà o la resta del dia d'avui. Hi ha passos que pots fer per calmar la teva turmentada ànima. Atura't, tanca els ulls i relaxa't amb algunes respiracions profundes. Et sorprendràs de com poden ser de refrescant aquests moments. Per què no ho intentes?

Aquari

La teva tendència és precipitar-te cap a un nou projecte. No tothom es deixa endur pel teu entusiasme. Aneu amb compte de no avasallar aquelles persones per les quals més et preocupes. La teva parella, sobretot, se sent una mica molesta i abandonada en aquest moment. Fes el que puguis per alleujar la tensió.

Peixos

Fora allò vell i amunt allò nou! Aquest sembla ser el mantra del dia, especialment pel que fa a casa teva. La teva energia i motivació són altes. Si algú pot executar una redecoració completa en un dia, ets tu. Però tot i així pots fer-te mal en intentar moure un sofà sense ajuda. Aconsegueix ajuda, però vés amb compte de demanar massa. No tothom té la teva energia!