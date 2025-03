Oblidar la polèmica

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Ted Sarandos, director executiu de Netflix, ha assegurat al mitjà nord-americà Variety que no descarta tornar a treballar amb Karla Sofía Gascón, la protagonista d’Emilia Pérez, malgrat la controvèrsia generada per uns comentaris de caràcter racista i xenòfob que l’actriu va publicar a les xarxes socials. “Cal tenir certa indulgència quan la gent comet errors i nosaltres en tenim”, manifesta Sarandos en una entrevista amb la publicació especialitzada en cinema i televisió.

El directiu també afirma que no té previst revisar les xarxes socials dels actors després d’aquest incident. “El que solem investigar són sobretot els titulars. Les xarxes socials d’algú generaven titulars abans? Per altra banda, jo no soc a Twitter, així que no entraré a mirar el Twitter d’una altra persona”, ha remarcat.

A més, Sarandos ha volgut posar en relleu que “odia” que li preguntin si considera que tota aquesta polèmica ha fet perdre la possibilitat de guanyar l’Oscar a millor pel·lícula al musical dirigit pel francès Jacques Audiard. “Odio particularment aquesta pregunta, perquè genera tots aquests ‘què hauria passat si...’. Era la favorita, però mai va ser segur que Emilia Pérez, amb tota la seva innovació i emoció, guanyés el premi a la millor pel·lícula”.

Emilia Pérez partia com la preferida dels Oscar amb 13 nominacions, entre les quals la de millor actriu per a Gascón. Al final, la cinta només va aconseguir dues estatuetes.

La nominació per a l’actriu espanyola es va veure entelada després que ressorgissin tuits antics políticament incorrectes, fet que va portar Netflix a apartar-la de la campanya de promoció de la pel·lícula en el tram final de la cursa pels Oscar. Finalment, la plataforma va decidir donar suport a la participació de Gascón a la cerimònia dels premis i l’actriu va assistir a l’esdeveniment sense passar per la catifa vermella ni parlar amb els mitjans.