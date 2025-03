Nissagues en guerra

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La màfia londinenca torna a la ficció audiovisual amb MobLand, la nova i esperada sèrie de Guy Ritchie que promet acció, traïcions i un repartiment de luxe encapçalat per Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren. Amb l’estrena fixada per al 30 de març a Paramount+, la història submergirà els espectadors en un enfrontament brutal entre dues famílies criminals, els Harrigan i els Stevenson, mentre les lluites de poder i la lleialtat posen a prova els llaços de sang. Per veure-la a Andorra, però, caldrà esperar fins al 9 de juny, la data prevista de llançament internacional de la sèrie a través de SkyShowtime.

Al centre de la trama hi ha Harry Da Souza, interpretat per Hardy, un fixer letal que treballa per a la família Harrigan. El seu cap, Conrad Harrigan (Brosnan), lidera el clan amb mà de ferro, mentre que la seva esposa, Maeve (Mirren), és la ment mestra darrere de l’organització. “La meva esposa és la que em manté unit”, diu el personatge de Brosnan en el tràiler, “i això la fa la més perillosa de totes”.

Amb un guió ple de diàlegs afilats i escenes de violència estilitzada, la sèrie es perfila com un nou èxit dins de l’univers criminal de Ritchie. El que inicialment es va concebre com un spin-off britànic de Ray Donovan sota el títol The Donovans, va acabar convertint-se en un projecte independent. Escrita per Ronan Bennett, la sèrie comptarà amb episodis dirigits pel mateix Ritchie.

En el repartiment també destaquen Paddy Considine, Joanne Froggatt, Lara Pulver, Anson Boon i Mandeep Dhillon, que donaran vida als membres d’aquestes despietades famílies. El tràiler deixa clar que la sèrie seguirà el segell característic del realitzador, amb personatges mordaços, un muntatge frenètic i una ambientació que submergeix els espectadors en els baixos fons londinencs des del primer moment.