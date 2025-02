Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Aries

Les teves habilitats psíquiques naturals o intuïtives podrien patir un curtcircuit avui. Les interferències de les ments d'altres persones podrien enterbolir els problemes, i això no et farà cap bé. Les teves facultats imaginatives també podrien ser força confuses. El millor consell possible seria dedicar el dia a les teves pròpies necessitats. Pots tornar a la teva rutina habitual demà.

Taure

Espera intercanviar una gran quantitat de trucades telefòniques i correus electrònics amb els teus amics avui. La comunicació amb els altres és la teva màxima prioritat. Tens un munt de notícies per oferir i rebràs molt a canvi. Gran part del que escoltes podria ser útil al que tens involucrament ara. Lúnic inconvenient és la sobrecàrrega mental. Podries sentir com si el teu cervell hagués passat el dia corrent una marató.

Bessons

La comunicació pot requerir una mica desforç extra avui. Podria semblar que un soci de negocis o romàntic t'està ocultant coses. Pots rebre algunes vibres incòmodes i preguntar-te si hi ha algun problema a la seva relació. No tingueu por de preguntar. Aquesta persona probablement no us dirà quin és el problema, però us assegurarà que no té res a veure amb tu. Si és així, no és cosa teva. Deixa-ho ser.

Cranc

Els missatges que rebis des d'un estat o país llunyà, possiblement mitjançant fax, correu electrònic o pàgina web, poden no ser totalment exactes. Si aquesta informació posa en marxa un senyal d'alarma, assegureu-vos de fer una investigació pel vostre compte i analitza els fets. No acceptis cap notícia pel seu valor nominal avui, ja que les línies de la comunicació humana i tècnica són definitivament fora de lloc.

Lleó

Mantenir-te en contacte amb una parella pot ser difícil avui, gairebé fins al punt de causar un menor pànic. No et deixis portar per conclusions injustificades sobre possibles problemes a la relació. El que està causant el silenci està probablement més enllà del seu control, i bé podria estar relacionat amb crisis sobtades i inesperades, o possiblement una cosa tan mundana com una falla del sistema. Tingues paciència i aguanta.

Verge

Està tenint problemes amb la il·luminació o la calefacció a casa teva? Si és així, podries no ser capaç dobtenir una solució professional avui. Podria haver-hi problemes al veïnat. Potser has de treure espelmes i llanternes per passar la nit. No deixis que això et fastiguegi. És un petit inconvenient que se solucionarà ben aviat. Pensa-hi com una aventura!

Balança

Un amic o veí amb qui necessites posar-te en contacte pot estar ocupat tot el dia i et podria resultar molt difícil posar-te en contacte amb ell. Probablement, ni el telèfon ni el correu electrònic no funcionaran, ja que el teu amic podria estar massa ocupat per revisar els missatges. La millor manera destablir contacte pot ser ficar-se a la interlocutòria i anar a qualsevol lloc on es trobi. Agafa els carrers laterals. Les principals carreteres probablement estiguin congestionades pel trànsit!

Escorpí

Aquest probablement no és un bon dia per a feines que tinguin a veure amb diners. La teva ment pot no ser al lloc adequat. Podeu cometre errors que causin problemes. Si és possible, evita treballar també en qualsevol tipus de projecte creatiu, ja que la teva ment pot no ser gaire clara i és probable que no et satisfacin els resultats. Tot i això, aquest és un gran dia per al treball rutinari que no requereix de molta concentració.

Sagitari

Pot ser que tots els membres de la teva família hagin de regirar la casa tractant de trobar un objecte perdut, probablement sense èxit. Les visites podrien donar un cop de mà i així ajudar en la cerca. L'objecte està, probablement, en una habitació força gran, probablement entre altres coses. No obstant això, si ningú el localitza, abandonin la cerca ara com ara. Podria reaparèixer més tard com per art de màgia.

Capricornio

Aquest podria ser un dia molt ocupat a la teva comunitat. Algun tipus de manifestació, protesta o reunió pública es podria dur a terme. Si hi assisteixes, no podràs escoltar gaire a causa de tot el soroll i l'esdeveniment podria, com a mínim, semblar desorganitzat. També podria fer que el trànsit sigui impossible! Si és possible, queda't avui a casa. Sortir podria ser tan problemàtic que no valgui la pena. En comptes d'això, protesta amb el teu vot o la teva cartera.

Aquari

Un curs d'acció futur que pots prendre o no pot dependre de la informació que podries rebre avui. No obstant, no et sorprenguis si la informació és vaga i necessita ser aclarida. A més, podries no ser capaç de contactar amb la persona que t'ho pot aclarir! Tingues paciència. Voldràs prendre una decisió tan aviat com sigui possible.

Peixos

No estàs conforme o no tens seguretat sobre la teva professió actual? Està pensant fer un canvi? Avui et podrien arribar notícies de possibles vies a explorar, però avui no hauries de prendre cap decisió. La teva ment no és tan objectiva com hauria de ser per pensar en tot. Pensa en això, és clar, però espera un dia o dos abans de considerar seriosament tots aquells que sigui vital.