Aries

Ara més que mai, sentiràs com si fos el moment de prendre l'assumpte amb les teves mans i construir el teu futur. T'has fastiguejat de viure en l'esperança i de deixar la teva felicitat per demà. La teva determinació serà tan forta que fins i tot et pot sorprendre. Demà refinaràs el teu enfocament i ho faràs més concret. Avui és el primer dia d'una vida nova per a tu.

Taure

Algunes notícies força molestes sobre un amic podrien arribar avui, probablement a través del telèfon. Això podria ser veritat, però el més probable és que els fets han estat distorsionats en ser comptats. De fet, potser el que estàs escoltant en realitat no sigui res més que xerrameques. Truca a algú que pugui saber el que realment està passant, preferiblement a l'amic de qui has sentit els rumors i comprova els fets.

Bessons

Aquest és un moment ideal per abordar una vegada per totes les preguntes que han estat a la teva ment durant les últimes setmanes. Para especial atenció a les qüestions que concerneixin a la teva vida sentimental. Si actualment tens parella o relacions insatisfactòries, no tinguis por de deixar-les enrere. I si estàs preocupant-te per una sol·licitud que vas fer i que encara no s'ha contestat, deixa de fer-ho. No rebre resposta pot ser satisfactori.

Cranc

Alguna cosa està arribant al final que té a veure amb la manca de confiança personal que tens en tu. Has rebutjat estar al punt de mira des de fa un temps, potser perquè pensaves que no eres capaç. Bé, no més excuses! Ho siguis o no, hauràs de seguir endavant. L'únic que t'arrisques a perdre és el teu orgull, i aquest és el teu actiu més resistent.

Lleó

És possible que les darreres setmanes t'hagin permès obtenir una mica de claredat sobre certes preguntes que puguis tenir sobre la teva vocació. Potser fins i tot tinguis més clares les teves sensacions sobre quin podria ser el teu destí. L'energia planetària en fa un bon moment per deixar de pensar en aquestes preguntes i deixar que la teva vida se'n faci càrrec. T'has preparat bé per a aquest tipus de coses!

Verge

Aquestes últimes tres setmanes han estat força bones per al teu equilibri. Era només una qüestió d'involucrar-te una mica més a la vida del que és habitual en tu i mostrar del que ets capaç. El més probable és que tinguessis una barreja d'èxits i revessos, però en general les millores han estat constants. Pots haver notat que alguna cosa et falta per millorar, però no és cert per a tothom?

Balança

No sempre és agradable haver de dubtar d'un mateix, però aquest és el principal objectiu de les energies planetàries d'avui; llançar-te a noves aventures. Així que aprofita't d'aquesta configuració planetària per mirar cap a dins i trobar l'origen d'alguns dels teus revessos. Això no és un exercici fàcil, sens dubte, però et farà una enorme quantitat de bé. Tingues real honestedat amb tu.

Escorpí

Si tens queixes sobre una relació a la teva vida, avui és el dia per dir el que penses. De fet, només requereixes d'honestedat total i franquesa a totes les àrees. Pots esperar fer-li front a l'altra persona, ja sigui la teva parella o company de feina sobre la base de la veritat i la rectitud. Tingues la seguretat que cridaràs la seva atenció!

Sagitari

Estàs pensant en canviar de carrera professional o viatjar fins a l'altra banda del món? O potser el que desitges és quedar-te tot sol a casa amb les persianes tancades fermament. És probable que una sèrie de petits incidents a la feina t'inspirin la més extravagant de les idees. Potser només és percepció de la necessitat interna d'un canvi d'escenari.

Capricornio

És probable que avui trobis la gent una mica irritant. És com si res no fos prou bo ni ningú semblés saber exactament el que vol. Regnaràs dins aquest laberint de conflicte obert i insatisfacció. Potser fins i tot et demanin que intervinguis i restableixis l'ordre. Si el conflicte és domèstic, endavant. Però vés amb compte si et demanen fer-la de xèrif a l'oficina!

Aquari

Quan vas despertar aquest matí, pots haver sentit un ambient opressiu a l'aire. Desafortunadament, és probable que aquesta boira de confusió i conflicte duri tot el dia. Tot i això, aquest és un moment ideal per parlar sobre tot el que t'està molestant! No sentis timidesa quant a posar-te en peu de guerra avui. Si no ho fas, és probable que siguis el blanc d'un atac sorpresa.

Peixos

L'estat d'ànim que sents avui és el material de què estan fetes les trobades memorables. Has d'anar amb compte al principi, potser fins i tot seràs una mica hostil amb algú que s'atreveixi a envair la teva llibertat. De cop i volta t'adonaràs que aquesta persona és algú especial, intrigant i definitivament fora del comú.