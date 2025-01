Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

EXPOSICIONS

‘VIVIAN MAIER. L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

La mostra, comissariada per Anne Morin, de DiChroma, formada per gairebé un centenar de fotografies, està dedicada precisament als autoretrats de l’artista. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.

‘25 ANYS DE NADALES: POESIA I ART’

Recopilació de còpies d’obres creades per destacats artistes plàstics que han reinterpretat els poemes nadalencs de grans autors de llengua catalana. Cal Pal. Ordino. Fins al 2 de febrer.

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La metàfora i la natura hi són presents com a mestres. Autora: Sabela Simón. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘ENTRELLUMS’

L’artista Arnau Sánchez inaugura la seva tercera exposició individual, en què explora la llum com a mitjà de representació artística. L’Institucional Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de gener.

CONFERÈNCIES

‘COACHING PER A MARES I PARES D’ADOLESCENTS: CONNECTANT GENERACIONS’

Conferència a càrrec de Toni Escabias. Hora: 19 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘TIBET, EL SOSTRE DEL MÓN’

Documental, xerrada amb Lama Thubten Wangchen, recitació de mantres i presentació del llibre Un camino espiritual. Hora: 18.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

‘SOTA LES FALDILLES DE LA HISTÒRIA’

Amb Anna Mangot. Xerrada històrica que presenta l’ús de la roba interior, femenina i masculina, com a font d’informació per desxifrar pràctiques socials, artesanals i higièniques. Hora: 19 h. Museu Casa Rull. La Massana.