Aries

Avui pots rebre la notícia d'una promoció o d'un nou repte emocionant a la feina. Encara que això és una cosa que has volgut des de fa molt de temps, és possible que dubtis a acceptar-ho immediatament. Podria ser perquè la teva confiança en tu és força baixa en aquest moment? No deixis, però, que això t'aturi.

Taure

Pot ser que els teus negocis vagin molt bé, però els canvis intensos a la feina podrien fer-te sentir estrès. Els retards durant l'inici de nous projectes podrien resultar frustrants. No caiguis en el parany de pensar que això serà una tendència. Tot hauria de ser al seu lloc demà. Ves al gimnàs aquesta nit i allibera una mica de frustració, et sentiràs millor al matí.

Bessons

Això no és propi de tu, però avui ets tota una màquina de netejar. T'adones que aquest és el dia per posar casa teva en ordre i et dediques a fer-ho sense ajuda de ningú. És massa neteja i organització perquè ho faci una sola persona. Per què no aconseguiu una mica d'ajuda? Suborna a la teva parella o fills, posa música alta i entre tots acabaran les tasques en poc temps.

Cranc

No pots evitar sentir una mica de frustració avui. Hi ha llocs on anar, gent a veure i sembla que no pots sortir de la casa. Les teves responsabilitats són a casa ara, i la situació no canviarà per un temps. Pots, però, planejar unes minivacances sense gaire esforç.

Lleó

Si et vas sobrepassar ahir a la nit, és molt probable que avui paguis el preu. Si el teu cap està cridant i la teva sang se sent com melassa, saps que massa d'alguna cosa bona pot fer-te sentir molt malament. Per molt que sentis l'impuls de sortir del llit i seguir endavant amb les teves feines, no té sentit. Faries millor a descansar.

Verge

Sens dubte hi ha molta feina per fer a casa. Amb la configuració planetària d'avui, sents una creativitat especial per fer que casa teva es vegi millor. Però no ho has de fer tot avui. En lloc de fregar terres i netejar la pols dels mobles, per què no inverteixes en uns pocs articles de baix cost que animaran el lloc una mica? Unes poques catifes i coixins aquí i allà podrien marcar la diferència.

Balança

És probable que avui no et sentis gaire bé. No hi ha dubte que la teva malaltia és el resultat dels excessos recents. No pots culpar ningú més que a tu del teu gran mal de cap i del teu estómac regirat. Tracta de no fer pagar el teu mal humor a la teva família. Simplement demana'ls que tanquin les cortines i tanquin la porta.

Escorpí

No hi ha res com ser massa honest. Has experimentat en el passat com la teva determinació per dir tota la veritat i només la veritat pot ferir sentiments. Avui intenta actuar amb una mica de tacte i diplomàcia. Encara seràs capaç de fer sentir la teva opinió, amb l'avantatge afegit que la teva audiència continuarà parlant una vegada que ho hagis fet.

Sagitari

No vols res més que estar sola avui. Perquè això passi, cal apagar el telèfon, lordinador i penjar un senyal de "No molestar" a la porta Fins i tot, els teus amics no faran cas del senyal. d'aquells dies. La gent vol reunir-se i vol fer-ho a casa teva. Demana el teu menjar favorit i gaudeix del caos!

Capricornio

No us sorprenguis si una gran quantitat de visitants no convidats apareixen avui. Podries organitzar un esdeveniment social improvisat a mesura que els veïns passen portant notícies dels canvis a la zona. Tens energia de sobres en aquest moment, de manera que ets perfectament capaç d'acomodar els teus convidats. Però no et permetis angoixar-te.

Aquari

Pots esperar fer moltes tasques avui tot i que probablement preferiries quedar-te a casa. Tens l'obligació de complir els amics i la família i no pots suportar la idea de defraudar-los. Tracta de fer tot el més ràpid possible perquè encara tinguis la tarda lliure per a tu.

Peixos

Tens energia per gastar i tens la intenció de fer-la servir. Demana als teus amics que se t'uneixin al parc. També podeu organitzar un partit de tennis per la tarda. Gaudeix del teu dia a l'aire lliure, però vés amb compte de no passar-te. Si avui pateixes una lesió muscular, podrien passar setmanes abans que et guareixis totalment.