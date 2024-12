Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La clau per a tu és minimitzar el teu drama diari el més possible. No et pots adonar de tot el que limites amb la manera com exageres cada aspecte de la teva vida. Tracta de no parar tanta atenció a coses que realment no importen gaire. La petita gelosia i xafarderies sobre la vida d'altres persones són especialment irrellevants al teu món.

Taure

Aneu amb compte amb donar-vos a conèixer com algú tan fort i mentalment competent que ets capaç de manejar-ho tot. Tingues en compte que la mula més forta generalment acaba portant més pes. Les teves emocions són més sensibles del que puguis pensar i, sens dubte, més del que demostres als altres. Tingues honestedat sobre el que sents i no només de la teva manera de pensar.

Bessons

Gaudir dels bons temps pot ser divertit, però també et pot causar problemes en el futur. Aneu amb compte amb gastar tots els vostres recursos a plaer sense posar alguna cosa de banda per temps d'escassetat. La companyia que busques podria animar les teves conductes autodestructives. Ja que saben que sempre estaràs en els bons moments, podria ser que t'arrossegués l'energia de la multitud. És millor quedar-se a prop dels que donen suport a hàbits més saludables.

Cranc

Aquest està destinat a ser un dia agradable i relaxant, així que tracta'l com a tal. No cal planificar qualsevol gran estratègia en aquest moment. Tracta de prendre-t'ho amb calma i no caiguis en cap tipus d'estrès innecessari. Aquest és el moment de gaudir. No posis a prova la teva ment analitzant tot allò que se't presenti. Ves amb el corrent i passa una bona estona sense importar-te el que acabis fent.

Lleó

La teva naturalesa sensual s'intensifica i et trobaràs amb moments de tendresa i tranquil·litat en companyia dels altres. Calma la teva ànima deixant-te caure en situacions que et donin llibertat emocional per fer o dir qualsevol cosa que et vingui a la ment. La vida ha de ser com un poema damor escrit per un gran mestre. Accepta la bona energia que se't presenti.

Verge

Permet que la teva naturalesa impacient i inquieta s'expressi altrament diferent de la paraula parlada. Mostra'l a algú que et preocupa utilitzant el teu tacte i fent-li una forta abraçada. Abraça-li una mica més temps del normal. Hi ha una entesa tàcita que arriba quan et comuniques a través de res més que el pur silenci. Treballa en el desenvolupament daquest tipus de relació amb les persones més properes.

Balanç

Aquest és un dia ple denergia per a tu. Has de saber que les relacions, especialment amb els homes, van excepcionalment bé. La teva tendra i extremadament sensible naturalesa per fi és reconeguda com el cofre del tresor que és. Hi ha moltes vegades que aquest tipus de personalitat es veu com feble, encara que encara avui és un d'aquells moments en què et donen tot el crèdit que et mereixes.

Escorpí

Una actitud egoista de la teva part no es tolerarà avui malgrat les circumstàncies. No empitjoris les coses per a tu pretenent no adonar-te que els sentiments dels altres són ferits. La gent tendeix a ser molt sensible avui, així que vés amb compte amb tractar dimposar la teva voluntat sobre algú que realment no vol res més que una orella per parlar i una espatlla sobre la qual plorar.

Sagitari

Pots trobar-te que la persona més difícil a la qual enfrontar-te ets tu. Botigues cap a la introspecció, i pots trobar-te caient a l'autorecriminació. Podries analitzar les persones importants a la teva vida i no obstant no tenir en compte la que realment necessites veure: tu. A mesura que t'esforces contínuament per la perfecció, dóna't el crèdit apropiat. Fes alguna cosa bona per tu avui.

Capricornio

Aprofita't de l'energia creadora a l'aire avui. Mantingues les teves mans en moviment i la teva imaginació fluint cap a alguna cosa divertida i artística. Si comences a dubtar de la teva feina, pots caure en una espiral de bloqueig creatiu. No caiguis a l'hàbit d'estar constantment jutjant la qualitat o el resultat de la teva feina. Dóna't curs i explora tot el que et vingui a la ment.

Aquari

El teu sisè sentit té raó, així que confia en els teus instints avui. És probable que connectis amb algú en una relació excel·lent que t'ajudarà a fomentar el mateix pla que vols desenvolupar ara. Estigues a prop de les coses que estan en concordança amb la teva moral. La resposta és davant teu, no has de buscar massa lluny per trobar-la.

Peixos

Pren-te un descans de la teva rutina. Potser et sentis com si estiguessis portant un exèrcit a la batalla a la recerca de noves aventures ia conquerir nous regnes. Assegureu-vos de prendre't una mica de temps avui per parar i deixar descansar les tropes. Tu també et mereixes una mica de descans. Utilitza aquest moment de quietud per formar el pla d'atac per tenir la seguretat de com procedir.