Aliança prometedora

L’estudi britànic Aardman Animations, conegut com el geni de la plastilina gràcies a Wallace & Gromit o Chicken Run: evasió a la granja, ha esvaït qualsevol dubte sobre el futur del seu característic material de treball. Malgrat els rumors sorgits fa mesos sobre una possible escassetat d’argila per a les seves produccions, Aardman ha volgut demostrar que la seva creativitat continua intacta amb l’anunci d’una col·laboració d’envergadura: ni més ni menys que amb Pokémon.

La notícia ha estat oficialitzada per The Pokémon Company International i la mateixa Aardman, que uniran forces per desenvolupar un projecte conjunt que veurà la llum el 2027. Tot i que els detalls específics de la producció encara són escassos –a hores d’ara no se sap si serà un film o una sèrie–, s’ha confirmat que l’icònic estil artesanal i narratiu d’Aardman serà clau per donar vida a noves històries dins de l’univers Pokémon.

Taito Okiura, vicepresident de màrqueting i mitjans de The Pokémon Company International, ha declarat que “aquesta és una col·laboració somiada per nosaltres. Aardman són mestres del seu ofici, i estem impressionats amb el seu talent i creativitat. Estem segurs que els fans de Pokémon de tot el món s’emportaran una sorpresa”.

Per part seva, Sean Clarke, director general d’Aardman, ha expressat que “és un gran honor treballar amb The Pokémon Company. Ens sentim privilegiats per la confiança que han dipositat en nosaltres per donar vida als personatges d’una manera completament nova. Combinar Pokémon, la marca d’entreteniment més gran del món, amb la nostra passió per l’artesania és increïblement emocionant”.

No és la primera vegada que Pokémon s’endinsa en el terreny de l’stop motion. Ara fa tot just un any, Netflix va estrenar La conserje Pokémon, una sèrie de quatre capítols elaborada íntegrament amb aquesta tècnica.