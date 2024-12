Misteri a la Pedrera

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor andorrà Isak Férriz ha iniciat recentment el rodatge de Ciudad de sombras, un nou thriller policíac de Netflix que promet captivar l’audiència amb una trama intensa i plena de misteri. La producció, basada en la primera novel·la de la sèrie Milo Malart de l’escriptor Aro Sáinz de la Maza, situa Férriz en el paper protagonista, l’inspector dels mossos que dona nom a la saga, que haurà d’enfrontar-se a un cas estremidor al cor de Barcelona.

L’enregistrament de Ciudad de sombras va començar fa unes setmanes i s’estendrà durant els mesos d’hivern, desenvolupant-se en diverses localitzacions emblemàtiques de Barcelona. Un dels escenaris centrals és la Pedrera de Gaudí. De fet, el desencadenant de la trama és el descobriment d’un cos calcinat penjant de la façana, fet que origina una investigació que posarà a prova els protagonistes.

Férriz, conegut per les seves interpretacions en produccions com Asalto al Banco Central o El cuerpo en llamas, comparteix protagonisme amb Verónica Echegui, que interpreta la subinspectora Rebeca Garrido. Junts, formen un tàndem que haurà de desentranyar els misteris darrere d’aquest crim macabre. El repartiment es completa amb actors de renom com Ana Wagener, Manolo Solo i Jordi Rico.

La direcció de la sèrie va a càrrec de Jorge Torregrossa, reconegut pel seu treball en sèries com Fariña i Intimidad. La ficció, amb guió signat per Carlos López i Clara Esparrach, consta de sis episodis que traslladen a la pantalla el primer títol de la tetralogia de Milo Malart, publicada per Destino (Grup Planeta), El verdugo de Gaudí.

Tot i que la data d’estrena de Ciudad de sombras encara no s’ha concretat, les expectatives són elevades. Amb una narrativa intrigant i una ambientació captivadora, la sèrie es perfila com un dels llançaments més destacats del proper any al gegant de l’streaming.