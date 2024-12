Entregra de premis del XV Concurs de narrativa fantàstica i de terror

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LLETRES

‘ENTREGA DE PREMIS DEL XV CONCURS DE NARRATIVA FANTÀSTICA I DE TERROR’

Seguint amb la celebració del 15è aniversari, s’ha organitzat una cerimònia molt especial. S’anunciaran els guanyadors amb la lectura en directe d’alguns fragments escollits. Hora: 19.30 h. Sala de festes del Complex esportiu i sociocultural. Encamp.

CURSOS I TALLERS

‘TALLER DE PORTEIG’

Idees clares sobre quins portanadons són o no adequats per al vostre nadó, i amb la seguretat i comoditat de saber com utilitzar-los. Amb llevadores de Criand. Hora: 15 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘VIVIAN MAIER. L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

Mostra individual dedicada a Vivian Maier (1926-2009), una artista que ens ofereix una de les obres fotogràfiques més fascinants del segle XX. Sala d’Exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.

‘ROSER CASANOVAS’

El llenguatge de la natura. Exposició d’aquarel·les de Roser Casanovas. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 14 de desembre.

‘DE-CONSTRUCCIÓ’

La proposta de l’Escola d’art pren com a punt de partida la sinestèsia entre percepció auditiva i visual, de manera que l’alumne ha realitzat un treball d’abstracció, deixant-se fluir pel so de les melodies, evocant formes i colors que han desconstruït l’obra original. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella.

‘GRAVATS QUE REINTERPRETEN LES PINTURES DE SANTA COLOMA’

Petita mostra de l’obra de Mar Garcia Olmo formada per gravats que reinterpreten les pintures de Santa Coloma. Espai Columba. Andorra la Vella.

‘L’ART DE JOSEP MARIA MIRALLES’

Obres originals del pintor català, amb portades de novel·les romàntiques publicades al Regne Unit i algunes de clàssiques com Dràcula. Museu del còmic. La Massana. Fins al 7 de gener.

‘SELVES I BOSCOS’

Vernissatge de l’exposició, celebració del 21è aniversari de la galeria i sorteig d’obres d’art. Art al Set Galeria. Escaldes-Engordany. Fins al 9 de gener.