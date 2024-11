Secrets familiars

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Abans de dedicar-se en exclusiva a Netflix, Richard Gadd ja té en marxa el seu nou projecte televisiu després de l’èxit Mi reno de peluche. L’actor i guionista ultima una nova minisèrie per a HBO i la BBC, que comptarà a més amb una estrella de primer nivell en el repartiment.

L’actor Jamie Bell, l’etern Billy Elliot que després ha anat consolidant la seva carrera en films com Skin, Sin remordimientos o Rocketman, acompanyarà el mateix Gadd en l’elenc de Half Man, tal com ha informa Deadline. Aquest és el títol definitiu d’un projecte que vam conèixer inicialment com a Lions, i que narra la vida de dos germans que es retroben després d’anys sense relació.

Gadd donarà vida a Ruben, un home que es presenta a les noces del seu germà Niall (Bell), donant peu a una explosió de violència que serveix per catapultar l’espectador a través de les seves vides. Abastant gairebé quaranta anys, des de la dècada dels vuitanta fins a l’actualitat, la sèrie “cobreix els alts i baixos de la relació entre els germans, des de la seva etapa d’adolescents fins al seu desacord d’adults”.

Gadd ha explicat que va escriure la sèrie amb Bell en ment. “Mai vaig pensar que aconseguiríem arribar a ell”, ha admès, alhora que qualifica el company de repartiment com “un dels millors actors de la seva generació”.

El rodatge de Half Man tindrà lloc a Escòcia a partir de l’any que ve. Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck dirigiran la sèrie a partir del guió de Gadd, productor executiu al costat de Tally Garner i Morven Reid (Mam Tor Productions), Gaynor Holmes (BBC) i Gavin Smith (BBC Scotland). Una vegada acabada aquesta ficció, amb la qual s’havia compromès per endavant, Gadd passarà a crear en exclusivitat per a Netflix.