‘Chacal’, renovada

Eddie Redmayne tornarà a ficar-se a la pell de Xacal. El personatge creat als anys setanta per Frederick Forsyth, i que va ser encarnat per Edward Fox en la cinta de Fred Zinnemann del 1973, ha ressorgit recentment amb la sèrie Chacal (The Day of the Jackal), coproduïda per Peacock i Sky. En aquesta nova versió, l’actor que va guanyar l’Oscar per La teoria del tot s’ha posat al capdavant de l’elenc i ha encapçalat una adaptació que, escasses setmanes després de la seva estrena, ha rebut llum verda per produir nous capítols.

Així doncs, Chacal tindrà una segona temporada, tot i que a Andorra encara haurem d’esperar uns quants dies per poder gaudir de la primera. El debut de la sèrie a Europa es produirà el 6 de desembre de la mà de SkyShowtime, que tindrà en aquest contingut un autèntic filó per enganxar nous públics.

En el repartiment destaca la presència d’Úrsula Corberó. L’actriu de La Casa de Papel interpreta Núria, una de les persones més importants a la vida de Xacal, tot i que desconeix qui és realment. De fet, el misteriós protagonista, un implacable assassí a sou, viu ocultant la veritable identitat.

No obstant això, després de completar un dels seus encàrrecs comença a ser perseguit per una tenaç agent britànica, interpretada per Lashana Lynch, que seguirà els seus passos per tot Europa. Completen l’elenc Charles Dance, Richard Dormer, Chukwudi Iwuji o Lia Williams, entre d’altres.

La sèrie, creada per Ronan Bennett, s’ha guanyat la renovació després de convèncer el públic i la premsa especialitzada. En aquests moments, compta amb una valoració de 72/100 al web Metacritic i d’un 84% de crítiques positives al portal Rotten Tomatoes.