El retorn d’Agatha

Agatha Harkness, la perversa bruixa dels còmics de Marvel, forma un aquelarre amb un seguici de bruixes per recuperar els seus poders a Agatha All Along (Agatha, ¿quién sino?), la nova sèrie que acaba d’estrenar-se a Disney+ amb els dos primers episodis.

L’actriu Kathryn Hahn torna a encarnar a una de les dolentes més estimades de la franquícia de superherois, com a part d’una minisèrie derivada de la reeixida WandaVision (2021), on Agatha perd els seus poders. En la seva aventura per recuperar-los, haurà de travessar el Camí de les Bruixes al costat d’un aquelarre format per Aubrey Plaza (Río Vidal), Patti LuPone (Lilia Calderu), Sasheer Zamata (Jennifer Kale), Ali Ahn (Alice Wu-Gulliver) i Joe Locke (Teen), un enigmàtic adolescent que decideix acompanyar-la en la travessia.

Amb el retorn del personatge, Hahn ha volgut explorar més la faceta de la bruixa malvada, a qui l’actriu defineix com una “ceba florent” per les múltiples capes que la componen. “Crec que calia veure què hi havia a sota, començar a treure aquestes capes de defensa que el personatge s’han anat construint al llarg dels segles”, ha dit Hahn en una roda de premsa celebrada a Los Angeles en relació amb la sèrie.

Quan Hahn es va posar a la pell de l’Agatha per primer cop, “per a mi es va convertir en un personatge que ho tenia tot. Era increïblement divertida i agradable, al més pur estil d’una sitcom cursi. Però després hi ha tot aquest enorme abast del seu voraç desig pel poder, que també és interessant”, ha precisat.

A mig camí entre el suspens i la comèdia, la sèrie reflexiona sobre el poder de l’amistat i també vol servir d’inspiració per als més petits de la casa “perquè segueixin obrint-se camí en la cerca dels seus somnis”.