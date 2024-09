Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Podries haver de rendir-te davant del flux dels esdeveniments donat l'aspecte en joc d'avui. Els fets es podrien precipitar fora de control, de manera que no tractis d'interferir. En canvi, observa i espera. Podries observar alguns desenvolupaments interessants al lloc de treball. O podries ser testimoni d´una conversa important entre familiars. El millor és mantenir-se al marge amb la ment oberta. Si intervens per intentar prendre el control, serà contraproduent.

Taure

No hi ha res a fer. Tot i que darrerament has estat treballant més durament a la feina, pot ser que hagis de treballar encara més dur. Hi ha certs problemes urgents que simplement no es podran resoldre sense la teva atenció. En general, saps que hi ha justícia al món. Així que no hi ha perquè molestar-se per la feina extra. Rebràs les recompenses que et mereixes.

Bessons

Amb l'aspecte en joc d'avui, potser necessiteu armar-vos d'una quota addicional de paciència. Podries sentir la necessitat d'afanyar les coses, però serà millor anar més a poc a poc. Podries estar treballant en un projecte que requereixi parar atenció als detalls. Assegureu-vos de verificar dues vegades l'ortografia i els càlculs financers. O si estàs treballant a casa, no et saltis cap pas. En reparar artefactes domèstics, assegureu-vos de fer totes les connexions correctes.

Cranc

Podries sentir que necessites donar explicacions a algú. Potser hi ha hagut algun problema de comunicació amb un company de feina. O potser no has estat d'acord amb algun familiar. Amb l'aspecte actual celestial, aquest és el moment ideal per aclarir qualsevol malentès. Seu amb la persona en qüestió i conversin llargament. Expressa't de manera honesta però positiva. Aviat trobareu punts en comú.

Lleó

Amb l'energia astral en joc, et podria resultar útil demanar ajuda als altres. Potser has estat lluitant per equilibrar els teus comptes. Parla amb un comptador perquè et faciliti les coses. O potser hagis intentat analitzar una relació desafiant. Seria útil que el converses amb un bon amic o amb un conseller espiritual. No barallis sol. Comptes amb ajut a l'abast de la mà.

Verge

Podries estar prenent una decisió. Potser has estat intentant triar un nou lloc per viure. Podries estar buscant el lloc adequat que es convertirà en la teva nova llar al mapa. O podries estar buscant un nou departament o casa a la teva ciutat actual. Amb l'aspecte d'avui, podries tenir una intuïció important. Podries descobrir-te veient la situació des d'una òptica diferent.

Balança

Podries estar buscant un canvi a la teva carrera o vida professional. Potser t´interessi constituir una nova societat amb algú. O potser et resultaria útil consultar un altre advocat o assessor financer. És temps dincorporar una mica denergia nova a la barreja. Pots beneficiar-te desplegant noves actituds i aplicant tècniques innovadores a la manera com et manegues amb els diners en efectiu.

Escorpí

Amb l'actual alineació planetària, podries descobrir que et cal presentar-te amb més força. Al lloc de treball, podries tenir idees interessants relatives a una situació comercial. Els altres potser estan massa preocupats per prestar-te atenció. Troba la manera d'aconseguir que la teva perspectiva sigui clara. Presenta les teves idees a una reunió de treball. O improvisa un discurs durant un dinar. Manifesta les teves opinions i ofereix una investigació sòlida per donar suport a les teves idees.

Sagitari

Podria haver-hi canvis sobtats al programa. Podria cancel·lar-se una reunió de negocis o potser no aconsegueixis ubicar un client. Podries haver de reorganitzar el teu calendari familiar. Un parent que tenia pensat visitar-te podria haver de fer-ho en un altre moment. O la teva parella potser té un canvi d'horari a la feina. Amb la configuració actual, aquests canvis seran menors. Ocupa't d'ells a mesura que vagin sorgint.

Capricornio

Podries reprendre una relació que va quedar suspesa durant un temps. Potser van ser socis comercials fa anys. Amb l'energia d'avui podries investigar la possibilitat de tornar a treballar plegats. O potser has sortit amb algú que s'acaba de tornar a creuar en el teu camí. Podrien reunir-se a sopar com a amics i descobrir que encara tenen moltes coses en comú. Explora les possibilitats socials que tornen del passat.

Aquari

Podries sentir nerviosisme i intranquil·litat. No et preocupis, no ets a la vora de la bogeria. L?activitat dels planetes està exagerant aquests sentiments. Amb una configuració astral somiadora, és probable que et distreguis. Podries sentir que el cos no et conté. Per facilitar les coses, podries fer un exercici intens o sortir a caminar pel parc. Aviat sentiràs més enfocament.

Peixos

Avui podries sentir la necessitat de mantenir una mica de serietat a causa de l'energia astral en joc. Et portes bé amb tothom, però de vegades requereixes una mica de privadesa. En aquest moment podries estar analitzant qüestions personals o emocionals que són una mica confuses. No desitjaràs rentar els drapets al Sol. En canvi, medita i busca les teves solucions. En poc temps descobriràs el camí adequat.