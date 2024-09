Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

TAULA RODONA ‘JOVENTUT AL PIRINEU: PROJECTE VITAL I PROFESSIONAL’

Les Jornades per a l’excel·lència celebraran per tercer any consecutiu una sessió prèvia a Andorra gràcies a la ja consolidada relació de l’organització d’aquest esdeveniment del Pirineu amb el Govern d’Andorra. Horari: 19 h. Teatre de les Fontetes. La Massana.

MÚSICA

DIJOUSDEROCK

En directe concert de Bluetonis i Four Flags. Hora: 20.30 h. Plaça del Poble. Andorra la Vella.

TALLERS

TALLER D’OLIS ESSENCIALS

Aprèn a fer la teva farmaciola natural. Hora: 19.30 h. Hotel Roc Blanc. Escaldes-Engordany.

PROCEDIMENTS PICTÒRICS

Aquest curs ofereix una combinació de tècniques pictòriques i inspiració per guiar l’alumne en un viatge de descobriment personal i expressió creativa amb Alícia Luño. Horari: de les 18.30 h a les 20.30 h. Centre cultural la Llacuna. Andorra la Vella.

VISITES

VISITES NOCTURNES A L’EXPOSICIÓ ‘DISSENYS HABITATS’

Visita guiada a l’exposició amb Helena Almeida i Chema Madoz. Hora: a les 20 h i a les 21.30 h. Espai Caldes. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘KOKORO: EL MEU COS NO ÉS LA MEVA ÀNIMA’

Col·lecció d’obres pictòriques, escultures i fotografies (photoart) de l’artista Naiara Galdós. Hora: 18 h. Edifici l’Estudi. Ordino. Fins al 27 de setembre.

‘UBICACIONS’, DE LA GRAVADORA I JOIERA MAR GARCIA OLMO

L’exposició presenta una selecció de gravats de la col·lecció Ubicacions, així com una recopilació d’altres gravats de l’artista. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.

PINTURES MURALS DE SANT ESTEVE D’ANDORRA LA VELLA

Accés gratuït al museu amb motiu de l’arribada de les pintures de Sant Esteve d’Andorra la Vella durant els mesos d’agost i setembre. Espai Columba. Andorra la Vella. Fins al 29 de setembre.