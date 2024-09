Gadd es muda a HBO

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La propera sèrie de Richard Gadd, titulada Lions, ha generat una gran expectació després de l’èxit del seu projecte anterior, Baby Reindeer (Mi reno de peluche). Aquesta nova ficció serà una coproducció entre la BBC i HBO, i seguirà la relació tumultuosa de dos germans, Niall i Ruben, al llarg de gairebé quaranta anys, des d’una estreta relació durant l’adolescència fins al seu distanciament en l’edat adulta.

La història comença el dia del casament de Niall, quan l’aparició inesperada de Ruben desencadena una explosió de violència que transporta l’espectador a moments clau de les seves vides. La trama abasta des dels anys 80 fins a l’actualitat, amb una reflexió profunda sobre la complexitat de la masculinitat i les dinàmiques familiars.

Richard Gadd, conegut per l’enfocament psicològic que dona a les seves històries, ha estat l’encarregat d’escriure els sis episodis de Lions, mentre que Alexandra Brodski i Eshref Reybrouck comparteixen les tasques de realització. Gadd també és productor executiu juntament amb Tally Garner i Morven Reid.

Tot i que encara no s’ha anunciat el repartiment, es preveu que la sèrie comenci a rodar-se a finals d’aquest mateix any. Gadd ha expressat la seva “il·lusió” per treballar amb HBO, mencionant que “sempre havia somiat a col·laborar amb aquesta cadena, coneguda pel seu prestigi en la producció de drames icònics”. Tant la BBC com HBO han elogiat els guions de Gadd, que han descrit com una narrativa “atrevida i única” que promet captar una audiència global.

Aquest projecte suposa un nou pas en la carrera de Gadd, després que Baby Reindeer guanyés notorietat per la seva anàlisi de relacions abusives, tot i que la sèrie també va estar envoltada de polèmiques per una demanda relacionada amb la seva aproximació a fets reals no prou dissimulats.