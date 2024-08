Hitchcock, a Movistar

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Movistar Plus+ incorporarà el mes vinent al seu catàleg una selecció de les pel·lícules més emblemàtiques d’Alfred Hitchcock, un dels directors més influents de la història del cinema. Entre els títols destacats que s’afegeixen a la col·lecció de la plataforma hi ha clàssics com Psicosis, Vértigo (De entre los muertos), La ventana indiscreta, Rebeca, La soga, Los pájaros, Sospecha o Cortina rasgada.

Movistar Plus+ llançarà un canal especial, anomenat Hitchcock por M+, al dial 18, que estarà disponible entre el 26 de setembre i el 13 d’octubre. Aquest canal oferirà una programació dedicada exclusivament a l’obra del director britànic, incloent-hi tant les seves pel·lícules més representatives com diversos documentals que exploren el seu llegat cinematogràfic.

Hitchcock, conegut com el mestre del suspens, és cèlebre per combinar elements de misteri, humor i sensualitat en les seves històries, a més de popularitzar el concepte del MacGuffin, un esquer argumental per mantenir l’atenció de l’espectador. Al llarg de la seva carrera, que va abraçar tant el cinema britànic com l’americà, el cineasta va dirigir més de cinquanta llargmetratges i va ser nominat a l’Oscar en quatre ocasions. També va ser molt popular la seva sèrie televisiva Alfred Hitchcock presenta, emesa entre 1955 i 1965.

Un dels continguts destacats del canal és el documental Hitchcock/Truffaut, dirigit per Kent Jones el 2015, que explora la influència de Hitchcock en el cinema a través d’entrevistes amb destacats directors com Martin Scorsese, Wes Anderson o David Fincher. El documental està basat en el llibre El cine según Hitchcock, que recull una conversa entre el director francès François Truffaut i el mestre del suspens.