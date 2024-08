Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

MÚSICA

VIVRAND MUSIC

Aquest dissabte tens una cita a l’Irish Pub Dagda de Canillo! Us esperem amb la millor música en directe, bones cerveses i còctels i un superambient! Hora: 21 h. Dagda Irish Pub. Canillo.

ROCKÒDROM MUSIC FESTIVAL EL TARTER

17 h Un sábado qualquiera.

18 h Awake.

19 h Viven.

20 h Donuts hole.

21 h Evil impulse.

22 h Mind Driller.

23.30 h Syberia.

00.30 h La jungla bland.

El Tarter. Canillo.

FESTES I TRADICIONS

FESTA MAJOR DE SANTA COLOMA

Activitats, infantils, visites guiades, concursos i concerts. A diversos espais de Santa Coloma. Andorra la Vella.

FESTA DE SANT BARTOMEU

12 h Missa solemne

16.30 h Taller infantil: Espai de circ i taller de manualitats.

Soldeu. Canillo.

ITINERARIS

ITINERARI PER LA VALL D’ENCLAR

Deixeu-vos acompanyar per un guia ecoturístic per explorar la vall d’Enclar, una vall amb una rica història i uns paisatges naturals espectaculars. Hi trobarem restes arqueològiques i podrem apreciar unes vistes panoràmiques inoblidables. Hora: 9.30 h. Santa Coloma - per tot el poble. Andorra la Vella.

VISITA

VISITA TEATRALITZADA - L’ANTON FITER I ROSSELL ESPERA UNA VISITA

El doctor Anton Fiter i Rossell, veguer episcopal i autor del cèlebre Manual Digest, espera amb ànsia la visita d’un antic company d’estudis de la Universitat d’Osca. Hora: 18 h. Andorra la Vella.

EXPOSICIONS

‘COLORS PER AL PLANETA’

Trobada d’artistes pintors de diferents països que cada dos anys, des del 2008, es troben a Andorra. Biblioteca Comunal. La Massana.

‘EL CANT DELS OCELLS’

Tung-Wen Margue ens ofereix una visió única de la seva Xina natal a través de la seva pintura. L’Institucional. Parc Central. Andorra la Vella.