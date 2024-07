Secrets de Bridgerton

Una de les majors sèries produïdes per Netflix és Els Bridgerton, adaptació d’una famosa saga literària escrita per Julia Quinn, la popularitat de la qual es va disparar encara més gràcies a l’èxit de la sèrie de la plataforma de streaming número 1. Amb la tercera temporada ja finalitzada, toca anar començant a pensar en una temporada 4 que, per desgràcia, encara trigarà molt temps a estrenar-se. A continuació, repassarem tot el que sabem fins ara sobre la temporada 4 d’Els Bridgerton, des de la seva probable data d’estrena fins a qui podria protagonitzar la història amorosa, sense oblidar-nos del repartiment i de qualsevol detall rellevant sobre la pròxima tanda d’episodis.

La showrunner Jess Brownell ha confirmat que l’espera per poder veure els nous episodis serà bastant llarga i que rondarà els dos anys, sense aclarir si serà una mica menys o potser cosa de més temps. El que sí que deixa totalment clar és que la temporada 4 d’Els Bridgerton s’estrenarà al 2026. El motiu principal és que el procés per tenir a punt cada temporada és molt llarg. Per exemple, tan sols el rodatge dels episodis suposa vuit mesos. La sèrie de Netflix ja va sorprendre quan va decidir saltar-se l’ordre dels llibres amb la temporada tres, que prenia com a referència el quart llibre escrit per Julia Quinn. Això ja ho donava a entendre el final de la temporada 2, però, en aquest cas, que Brownell hagués plantat llavors el final de la tercera que obren la porta fins a tres protagonistes diferents per a la següent ha estat definitiu: el protagonista serà Benedict. El gruix del repartiment d’Els Bridgerton tornarà a la temporada 4, incloent-hi Luke Newton com a Colin i Nicola Coughlan en el paper de Penelope. Sobre possibles retorns d’antics personatges que no van participar en la temporada 3, està confirmat que Regé-Jean Page no té el més mínim interès de tornar a donar vida a Simon.