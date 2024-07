Aries

Les societats properes i les relacions íntimes estan a favor teu avui. L´estabilitat en aquesta àrea de la teva vida és gratificant i molt reconfortant en aquest moment. Parla amb seguretat però no gaire. Podeu comunicar moltes coses sense paraules. L'alineació especial d'avui està unint l'amor i la dependència al teu món. Aprofita aquesta meravellosa combinació de forces.

Taure

La teva llar i família jugaran un paper més gran que de costum avui gràcies a l'energia en joc. Restauraràs més sensibilitat i simpatia cap als integrants d'aquesta àrea de la teva vida. És possible que una lenta reestructuració estigui passant en aquest moment. Afegeix-li una mica de creativitat i veuràs que els teus esforços no han estat en va.

Bessons

Quina eloqüent camines avui! Simplement et refuses a baixar-te de la tarima. Potser t'has convençut que la gent està sent enganyada i sents que és el teu deure obrir-los els ulls. Malauradament, amb l'aspecte celestial en joc, els vostres esforços donaran pocs resultats. Però qui va ser capaç alguna vegada d'aturar-te en la creació d'un futur millor!

Cranc

Avui seràs com un portaveu il·luminat! On vulguis que hi vagis, indubtablement et resultarà difícil tenir idees pròpies. L'alineació astral us connectarà amb el pensament "col·lectiu" fins al punt que les teves idees bé podrien reflectir la de moltes altres persones.

Lleó

No pensis que la teva relació amb la teva parella pot estar millor del que està en aquest moment. Expressa els teus somnis, dubtes o desacords que hi puguis tenir. L'energia celestial en joc t'ajudarà a formular allò que normalment és inexpressiu, així que aprofita-ho! Si no confessis els teus pensaments més íntims podries romandre en un estat de permanent insatisfacció.

Verge

L'alineació astral actual generalment afavoreix els somnis més que no pas a la realitat. Per tant, si alguna persona obertament declara la seva hostilitat cap a tu (cosa que probablement passi avui), podràs refugiar-te amb facilitat en el teu propi món de somnis. Quan t'imagines per sobre de totes les coses, com un mestre Zen, podràs transcendir les frustracions del dia.

Balança

Avui, la teva intuïció està al màxim, ja que amb l'energia astral en joc avui, n'hi haurà poc que escapi la teva atenció. Aprofitaràs les teves percepcions per enfilar-se més esglaons de poder? Podries almenys intentar-ho. Les teves intencions semblen bones i pures.

Escorpí

Li pares atenció al teu ésser interior? Examines les motivacions darrere dels teus actes i pensaments? Prens notes dels teus somnis algunes vegades? Si fas de la introspecció un hàbit, el dia d'avui t'ofereix una oportunitat per conèixer-te a tu mateix/a en profunditat. Ja sigui el teu enfocament psicològic o espiritual, la influència del dia facilitarà l'anàlisi i la comprensió de tot el que saps sense ser consenteix que ho saps!

Sagitari

Pot ser que estiguin passant algunes transformacions en la teva vida professional. L'aspecte celestial en joc portarà noves i inesperades obertures on treballes. Potser apareix una dimensió artística a la teva vida professional, si no és que ja hagi passat. Aquest és un bon moment per treballar en col·laboració amb altres persones. Els propers dies t'indicaran la direcció correcta.

Capricorn

Posseeixes una forta inclinació i facilitat per ajudar les persones en problemes. Això no obstant, és possible que no t'hagis permès desenvolupar aquests dons naturals. Si has notat que moltes persones espontàniament vénen a tu i t'expliquen els seus problemes, ja siguin amics o persones de la teva vida professional, ja és hora que pensis a afinar les teves habilitats i potser fins i tot fer-les servir professionalment. Mai vas pensar a convertir-te en terapeuta?

Aquari

Potser no t'asseus tan en forma com de costum. Potser has notat una manca denergia no característica en tu. Aquest és el moment per trobar la causa del problema. Per què no veus un doctor o demanes consells a un amic? L'energia celestial en joc suggereix que li paris atenció a qualsevol petita molèstia física abans que sigui una cosa seriosa.

Peixos

Els viatges psíquics a la ment et reportaran satisfaccions avui. Realitza un enfocament creatiu cap a l'exploració de la teva pròpia consciència i veu quin tipus d'autodescobriments pots fer. L'aspecte en joc avui t'ajuda a trobar estabilitat en les teves tendències artístiques. Busca les respostes al teu interior en canvi de preguntar a institucions externes. Confia en el teu saber.