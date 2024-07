Les sèries del mes (I)

Un thriller d’investigació amb Natalie Portman, una comèdia de fantasia i aventures que adapta un clàssic de Terry Gilliam, una sèrie sobre les primeres jugadores de pilota basca i una trama policíaca amb la nominada a l’Oscar Lily Gladstone arriben aquest mes a les plataformes.

–Las pelotaris 1926, 5 de juliol a Skyshowtime. Aquesta sèrie de vuit capítols narra la lluita de tres dones pelotaris que intenten fer realitat els seus somnis superant els prejudicis i les limitacions dels anys vint, assumint les conseqüències de trencar amb els estereotips en un món on l’ambició i la llibertat sexual estan negades al gènere femení. Claudia Salas, María de Nati i Zuria Vega protagonitzen aquesta ficció creada per Marc Cistaré i produïda per The Mediapro Studio en col·laboració amb TelevisaUnivision.

–Hasta que te mate, 9 de juliol a Filmin. Shaun Evans (Endeavour) protagonitza aquest thriller sobre la història real d’un assassí, John Sweeney, que va cometre diversos crims a l’esquena de la seva parella, amb la qual va conviure tres anys, fins que ella ho va descobrir tot.

–Under the bridge, el asesinato de Reena Virk, 10 de juliol a Disney+. Lily Gladstone i Riley Keough lideren el repartiment d’aquesta sèrie que narra la història real de Reena Virk (Vritika Gupta), una adolescent canadenca de 14 anys que el novembre del 1997 va ser brutalment assassinada pels seus propis companys d’escola. El guió es basa en el llibre que Rebecca Godfrey va publicar l’any 2005, després de sis anys d’intensa investigació periodística. Keough dona vida a l’escriptora i Gladstone, nominada en l’última edició dels Oscar pel seu treball amb Martin Scorsese a Los asesinos de la luna, es posa al capdavant de la recerca policial.