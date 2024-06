Aries

Tot i que les teves perspectives financeres han estat de color rosa durant les últimes setmanes, avui hauràs de controlar les despeses. Certs esdeveniments, com una abundància de comptes al correu, dificultats de negocis oa la teva carrera o reparacions inesperades casolanes o de la interlocutòria et faran sentir una mica d'inseguretat sobre les teves finances.

Taure

L'alineació celestial actual arriba justament a temps. Has estat necessitant una empenta i aquí està. La teva energia està elevada i la teva direcció i conservació estan enlaire. Avui pots córrer qualsevol risc, ja que l'èxit és pràcticament inevitable.

Bessons

Hi haurà molt enuig dins teu i no sabràs exactament per què. Els pensaments i sentiments del teu inconscient brollaran dins teu en aquest moment i tindran un efecte profund en les teves emocions conscients. Assegureu-vos de mantenir-vos fort i no alliberar el vostre enuig sobre qui no correspon. Enfronta les teves pròpies qüestions abans que elles mateixes s'expressin com a energia negativa cap als altres.

Cranc

Descobriràs que els altres tenen un paper clau en els fets del dia. No et sorprenguis, però, si hi ha una tensió extra que actua com a límit entre tu i les persones amb qui et comuniques. Els sentiments es fereixen fàcilment, i les persones s'incentiven fàcilment cap a les accions hostils. L'alineació astral d'avui carregarà l?atmosfera de tensió elèctrica..

Lleó

Bé, avui no serà el dia més brillant del mes per a tu. Amb lenergia astral en joc, tens la impressió que la vida és eternament repetitiva. Però recordes fa poc? Senties emoció per una successió de desafiaments que et deixaven sense alè per tanta alegria. Estaves destinat/da a la realització personal, així que no deixis que aquest adormiment et convenci del contrari.

Verge

Amb l'actual energia astral avui podries pensar en qüestions relacionades amb els diners. Podries analitzar el balanç de la xequera i pensar en el teu pressupost. Potser vols canviar el cotxe o comprar una casa. Podries treure els comptes per veure si el flux de diners serà suficient per cobrir la compra. No t'espantis si les xifres semblen impossibles. Pots trobar una manera perquè tot surti bé.

Balança

Avui l'alineació astral us proporciona més control del que tens normalment. Atès que tens la tendència a deixar-te endur per les passions, has hagut d'aprendre a controlar-te. No voleu tenir problemes amb la llei, el banc o altres figures de l'autoritat. Qualsevol acció que facis avui requerirà sobrietat i concentració. Però aquest és un desafiament que pots assolir.

Escorpí

Els cossos astrals t'han estat urgint a arrelar des de fa algun temps. Tots els aspectes insubstancials i improvisats de la teva vida se n'aniran, deixant només allò veritable, fort i sòlid. Quan aprenguis a estimar-te a tu mateix/a i reconèixer i afirmar la teva individualitat, totes les teves necessitats seran satisfetes.

Sagitari

Potser alguna vegada vas tenir, o encara tens, una àvia, avi, tia o oncle que et va meravellar amb històries sobre els teus avantpassats. Les imatges que les seves paraules creaven a la teva ment d'un antic entorn, cases o personatges, encara ressonen en tu. Avui serà un bon dia per embarcar-te en el teu viatge cap al passat. Sens dubte encara hi ha molt per descobrir.

Capricorn

L'alineació planetària d'avui té un recordatori útil per a tu: No t'afanyis amb cap projecte important. És veritat, la manca dacció pot resultar frustrant. L'energia planetària us permet donar els últims tocs a un projecte de llarga data. L'aspecte inluent en joc potser han succionat la teva seguretat fins al punt en què estaves per donar per finalitzada la feina.

Aquari

Avui, l'alineació planetària t'obliga a complir el teu deure. És a dir, no hi ha manera d'evitar aquests plats bruts. Almenys tindràs més ordre i organització que mai. La teva família funcionarà millor que mai. I no hi ha final a la vista, ja que l'aspecte us anima a continuar aquesta tendència virtuosa en comptes de tornar als vostres vells hàbits de desordre.

Peixos

Qualsevol participació menor al 110% és simplement inacceptable avui dia. L'alineació astral serà molt exigent. T'agradi o no, l'aspecte en joc és fora per treure-li a la teva vida inestabilitat, irresponsabilitat i manca de decisió. Sentiràs obligació a actuar de manera immediata i disciplinada sobre plans concrets en comptes de perdre el temps en somnis irreals.