Aries

Avui podries sentir-te temptat de prendre certs riscos financers. Amb la influència dels teus planetes podries desitjar concretar un excel·lent negoci. Potser us interessi invertir en una empresa nova amb èxit assegurat. Només assegura't de fer una mica de recerca independent. No t'arrisquis només sobre la base de la fe. Desitjaràs comptar amb les opinions d'alguns experts. Planifica les coses amb compte.

Taure

L'energia de l'actual configuració celestial et podria fer anhelar un augment de sou. Últimament has treballat de valent, i per a tu és important sentir seguretat financera. Potser no aconsegueixis que els teus estalvis creixin a la velocitat desitjada. Si vols investigar i rebre un bon assessorament financer, no vindria malament fer una petita inversió en aquest moment. Així, encara que no rebis un augment, el teu compte de banc creixerà.

Bessons

En aquest moment podries sentir una mica de cansament. Encara que les coses estiguin funcionant bé, descobriràs que desitges més de la vida. Potser la teva relació sentimental només és normal. Voldràs que sigui fabulosa! O potser la teva feina t'està deprimint. Sentiràs que les teves idees minven. Probablement necessiteu una estimulació creativa i satisfacció personal. No et desanimis. L'alineació astral actual significa que les coses que desitges estan per assolir-se.

Cranc

De vegades necessites aprendre a demanar ajuda. Com a signe independent i treballador, generalment càrregues amb moltes responsabilitats. Tendeixes a sobrecarregar-te de coses. Però potser no és realista treballar llargues hores i ocupar-se de tot a casa. Amb la configuració celestial actual, és important respectar les vostres pròpies necessitats. Si ets casat/da, parla sobre aquestes qüestions amb la teva mitja taronja. Potser entre tots dos poden arribar a un nou acord sobre compartir les responsabilitats.

Lleó

Donada l'actual alineació planetària, avui els assumptes de diners et podrien preocupar una mica. De vegades ets massa generós amb les teves despeses. T'agrada convidar a menjar els teus éssers estimats i aferrar els teus amics amb regals. Això vol dir que tens un gran cor, però també podria significar que tens la cartera buida! Estudia el teu pressupost i pensa com pots fer per augmentar el teu compte bancari.

Verge

Amb l'actual energia astral avui podries pensar en qüestions relacionades amb els diners. Podries analitzar el balanç de la xequera i pensar en el teu pressupost. Potser vols canviar el cotxe o comprar una casa. Podries treure els comptes per veure si el flux de diners serà suficient per cobrir la compra. No t'espantis si les xifres semblen impossibles. Pots trobar una manera perquè tot surti bé.

Balança

Avui podries voler discutir alguns temes de diners amb la teva parella. L'energia astral en joc en aquest moment pot estar incrementant la teva percepció de la necessitat d'estalviar i desar els diners. De vegades és fàcil quedar atrapat/ada en deutes per crèdits. Tu i la teva parella poden treballar plegats per disminuir les despeses i augmentar l'estalvi. Aleshores conversin de les opcions amb honestedat i optimisme. Intercanviant idees podran fer un bon pla.

Escorpí

Potser avui els teus esforços es veuran recompensats. Si has passat llargues hores treballant en un projecte important, potser rebràs elogis sobre els teus esforços. Descobriràs que un assumpte de negocis o un client influent voldrà utilitzar els teus serveis. Et sentiràs triomfant i feliç. A casa teva, et sentiràs fantàstic sobre una relació sentimental que està en un molt bon moment.

Sagitari

En aquest moment podries estar preocupat/da per la teva seguretat material. Laspecte en joc està exagerant la teva preocupació pels diners. Potser t'estàs preguntant si pots incrementar els estalvis. En aquest moment és important que controlis les despeses i cancel·lis els deutes. Si pots tenir més disciplina en aquestes qüestions, aviat experimentaràs una situació financera millor. I llavors podràs proveir els teus éssers estimats de la manera que desitges.

Capricorn

Amb l'energia astral en joc, avui podries pensar en béns immobles. Podries estar avaluant la compra d´una casa nova. Potser gaudiu recorrent la zona i veient diferents propietats. O podries mirar els avisos i verificar algunes ofertes interessants. Potser no estàs en condicions de comprar una casa ara, però podries estar planificant per al futur.

Aquari

Sota l'actual influència planetària podries tenir interès per fer una inversió. Podries estar investigant recomanacions del teu corredor. Potser voldríeu comprar accions d'una empresa. O potser us resultin atractius els fons d'inversió o bons. Gaudiràs participant activament a les teves inversions. No et sentis intimidat per tots aquests experts en finances. Amb una mica de temps i concentració podria aconseguir una millor posició monetària.

Peixos

Avui podries estar obsessionat amb els darrers informes sobre accions o un començament prometedor d'una empresa per Internet. Podries estar fent el seguiment dingressos i egressos, relacions de guanys i pèrdues, i contractacions de gerents principals. Seria bo investigar el món dels negocis. Podries detectar una inversió rendible i aviat trobar-te en camí cap a un estil de vida més adinerat. Verifica aquestes actualitzacions dels mercats de valors i els darrers informes econòmics i segueix els teus instints.