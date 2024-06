Un Netflix gratuït?

Des de 2022, Netflix ha introduït una sèrie de canvis radicals que han alterat significativament la manera en què els consumidors accedeixen als seus continguts, alguns amb més èxit i acceptació que d’altres. Entre aquestes mesures s’inclouen augments en els preus dels plans, la introducció d’una modalitat amb anuncis, l’eliminació de l’antic pla bàsic i les restriccions per compartir comptes. Malgrat que la idea d’incloure anuncis va permetre recuperar milions d’abonats i endinsar-se en territoris poc explorats per al gegant de l’streaming, sembla que no és suficient.

Segons Bloomberg, des de fa uns mesos Netflix està considerant diverses estratègies per maximitzar els ingressos publicitaris, una de les quals podria resultar especialment atractiva per als usuaris poc inclinats a pagar pel servei: que sigui totalment gratuït.

Aquest pla consistiria a oferir una modalitat completament de franc, però amb una quantitat significativament més gran d’anuncis. A més d’aquesta quantitat ingent de publicitat, Netflix també restringiria l’accés als continguts més recents. És a dir, el catàleg estaria disponible i organitzat en canals o en vídeo sota demanda, però els usuaris del pla gratuït haurien d’esperar setmanes o fins i tot mesos per veure les noves temporades de les sèries més populars.

L’estratègia de Netflix és un intent d’adaptar-se a una nova realitat en el món audiovisual, buscant captar aquells usuaris que no estan disposats a pagar per múltiples subscripcions. No obstant això, no hi ha garanties que aquesta mesura s’implementi de manera definitiva. Segons la informació publicada, la plataforma provarà en breu aquest enfocament en mercats específics com el Japó i Alemanya per avaluar-ne la viabilitat.