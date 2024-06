L’èpica continua

Amb la segona temporada de La casa del dragón recentment estrenada, El caballero de los siete reinos, la nova sèrie ambientada en l’univers de Game of Thrones, acaba d’iniciar el rodatge a Belfast, Irlanda del Nord.

La tercera sèrie de la franquícia de George R. R. Martin, que adapta la novel·la El cavaller errant, també ha revelat la primera imatge d’un dels seus protagonistes, Peter Claffey, ja caracteritzat com a Ser Duncan l’Alt, i ha detallat el repartiment i part de l’equip creatiu més destacat.

El nou elenc confirmat inclou Finn Bennett com a Aerion Targaryen, Bertie Carvel en el paper de Baelor Targaryen, Tanzyn Crawford com a Tanselle, Daniel Ings interpretant Ser Lyonel Baratheon i Sam Spruell com a Maekar Targaryen. Aquests s’uneixen a Claffey i a Dexter Sol Ansell, qui encarnarà Egg, l’escuder de Duncan.

Al capdavant de l’equip de realització hi ha Sarah Adina Smith, responsable dels films Aves del Paraíso i The Drop, així com de capítols per a les sèries Legión, Hanna i Cocina con química. S’uneix al director Owen Harris, prèviament anunciat, i amb qui es repartirà la direcció dels sis episodis de la ficció.

El caballero de los siete reinos està escrita i produïda executivament per George R. R. Martin i Ira Parker, i compta amb producció executiva de Ryan Condal, Vince Gerardis, Owen Harris i Sarah Bradshaw.

La trama se situa un segle abans dels esdeveniments de Joc de Trons, quan dos herois improbables vaguen per Ponent, un jove, ingenu però valent cavaller, Ser Duncan l’Alt, i el seu escuder, Egg. Quan el llinatge Targaryen encara ostenta el Tron de Ferro i el record de l’últim drac encara és a la memòria, grans destins, poderosos enemics i perilloses gestes esperen els dos amics.