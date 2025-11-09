DMG

Zoom: Elèctric & hipnòtic

El blau cobalt es consolida com el color estrella de la primavera-estiu 2026. Vibrant i sofisticat, tenyeix roba, accessoris i decoració, aportant energia i elegància a qualsevol estil o espai

A TAULA.

Plat Medusa Rhapsody de 33 cm en porcellana.

Versace.

70è ANIVERSARI.

Rellotge BR-03 Patrouille de France. Edició limitada a 999 peces.

Bell & Ross.

WEEK-END.

Bossa de viatge Bowling 45 en pell.

Goyard.

RETRO

Sabatilla esportiva model Cortez en pell d’ant i tela.

Nike.

DISSENY D’AUTOR.

Taula ‘Las Italia’ creada el 1923 per l’arquitecte i disseyador Gerrit Thomas Rietveld.

Don Gerrit.

FET PER TENSIRA.

Quimono llarg 100% en cotó i tintat amb la tècnica tie-dye.

Zara Home.

SNOOPY.

Làmpada amb base de marbre i pantalla metàl·lica esmaltada.

Flos.

