Un dels cambrers, al menjador de La CuinetaFernando Galindo

La Cuineta, al poble d’Encamp, és un d’aquells restaurants que traspuen autenticitat. L’ambient és casolà, com ho són els seus plats. Potser per això és un dels establiments més freqüentats pels veïns de la parròquia, persones que, com jo, gaudim amb àpats senzills però ben fets. La Cuineta potser no et crida l’atenció des de fora, però quan hi entres t’adones ràpidament de per què es tracta d’un lloc genuí.

El restaurant és petit i funcional, i sobretot, és discret. Amb taules de fusta i un ambient que recorda els menjadors de sempre amb un toc actual. Em sento com a casa. Avui he vingut acompanyada de col·legues de feina. Volem dinar gaudint del moment i sense formalitats. Tastant els fabulosos plats de cullera que la Montse té per la mà, els seus guisats i una col·lecció de receptes que han passat d’una generació a l’altra.

Per començar a obrir boca demanem per compartir uns ous trencats amb patates i pernil ibèric de la carta. Després optem per tastar el menú, hi ha diverses opcions de primers i segons i totes molt apetibles. Però si els canelons porten un suplement segur que és per una bona raó. Els tres que som a taula els demanem i un cop els tastem coincidim que són molt bons. De segon, triem una varietat de carns que ens la coguem a taula, una graellada en tota regla acompanyada de la seva guarnició. Les racions són generoses i, el millor de tot, els preus hi acompanyen. Crec que és aquí on rau un dels motius pels quals La Cuineta sol tenir tanta activitat a l’hora de dinar. Fent bona la dita que la qualitat no és cara. Si a això hi afegeixes un servei atent, ràpid, amable i proper, ja som al cap del carrer.

Plat melòs de cua de bouFernando Galindo

Miro al voltant. Entre la clientela, igual que jo, els comensals es delecten –no exagero– amb l’àpat. Això sí, tots anem a la nostra, hem vingut a dinar i gaudim el moment. Una bona estona en què la rutina encampadana pren un altre ritme, una altra dimensió. Si tens pressa, menges i segueixes. I si tens temps, vas fent sense pressa, assaborint cada mos. Arribem a les postres. Ens demanem figues confitades. Les compartim i, en un tres i no res, ens les cruspim. Preparades així són, senzillament, delicioses, tant, que repetim.

Mentre esperem els cafès, us explicaré que ens hem begut un Lan a Mano, un d’aquells vins que des que fa uns anys vaig visitar el celler on s’elabora, a La Rioja, ocupa un lloc a la meva llista de preferències. Amb discreció, autenticitat i amb la qualitat com a bandera, La Cuineta d’Encamp s’ha fet un lloc entre els millors. Qui hi va sap que hi menjarà bé i, a més, a un preu molt correcte. Gràcies, Montse, per la magnífica acollida i felicitats per la bona taula.

Fitxa

Establiment: La Cuineta

Cuina: tradicional andorrana

Adreça: carrer Pas de la Casa, 4, Encamp

Telèfon: +376 630 863

Horaris: de 13 h a 15.30 h i de 20 h a 22.30 h

Festa setmanal: de dimecres a diumenge, de 12.30 h a 15 h, i de dijous a dissabte de 19.30 h a 22 h

Plat recomanat: canelons

Preu mitjà: 25-35 €

Ambient: càlid acollidor

Pàrquing: a prop

Maridatge

Bevem un Lan a Mano, de la DO Rioja. Elaborat principalment amb ull de llebre, porta un petit percentatge de gracià i mazuelo que li donen personalitat pròpia. El nom li ve del fet que la verema es fa tota manualment. És perfecte amb carns vermelles, guisats, estofats a foc lent, plats amb salsa, bolets, embotits i formatges blaus i curats.
Lan a Mano.

Xec per a Unicef de la mostra d'Ordino 

El comú d’Ordino ha lliurat un xec de 538,84 euros a Unicef Andorra de la recaptació de la 33a edició de la Mostra Gastronòmica celebrada a principis de novembre. La donació, procedent de la venda de tiquets, el Saló Gourmet i el Gastrolab, simbolitza el retorn a la comunitat de part de l’èxit de l’esdeveniment. Unicef destinarà els fons al recurs flexible per reforçar la resposta a emergències alimentàries arreu del món.

'Les Pardines' entra a la Guia Michelín 2026

Les Pardines 1819 ha estat reconegut per la Guia Michelin 2026 com a restaurant recomanat, i es converteix en l’única nova entrada d’Andorra en aquesta edició. La guia en ressalta la cuina de mercat amb productes propis i de proximitat, amb clara essència pirinenca. L’establiment, que també compta amb un exclusiu hotel, ofereix una proposta honesta i acurada que combina tradició, entorn natural i una experiència de primer nivell.
Restaurant Les Pardines

Segona jornada del Pla Gastronòmic

La segona jornada formativa del Pla Gastronòmic d’Andorra ha reunit una cinquantena de professionals per aprofundir en el servei de sala i menjador, així com la gestió del celler. Empresaris, cuiners, sommeliers i cambrers han participat en la sessió, inaugurada pel ministre de Turisme, Jordi Torres, que ha remarcat la importància d’oferir un tracte excel·lent i reforçar l’experiència del client dins la gastronomia d’alta muntanya.
