Tenir dues vides al cap

L’esquí és un dels esports més practicats al Principat, del qual surten joves promeses amb un gran futur, com en el cas de Lucas Pagès, nascut a Canillo el 2004 i que ara representa Andorra a la Copa del Món de la modalitat de telemarc. “Vaig començar a esquiar als tres anys, al Soldeu Esquí Club (SEC), i a telemarc em vaig apuntar quan en tenia nou o deu”, explica l’esportista, tot emfatitzant que la decisió d’apuntar-se a telemarc va venir “perquè no volia fer curses en aquella edat i es va obrir aquesta modalitat, que em donava l’oportunitat d’esquiar a tot arreu més tranquil·lament”.

Poc després, Pagès es va adonar que destacava en un tipus d’esquí poc practicat al Principat i, per aquest motiu, passada la pandèmia de la covid va posar-se en contacte amb l’entrenador de la Copa del Món de telemarc de la Gran Bretanya. “Li vaig enviar un vídeo presentant-me i mostrant les meves habilitats i em va dir que volia que anés a fer una estada a Àustria amb ell”, explica el jove. Després de dues setmanes al país centreeuropeu, el britànic va convertir-se en el seu entrenador.

D’ençà d’aquell dia, entrena a la localitat francesa de Le Doux, prop de Chamonix, i viu a Grenoble. “Estudio biologia a la Universitat de Grenoble perquè m’agrada tot el relacionat amb el medi ambient”, explica Pagès, tot remarcant que durant la setmana aprofita els matins i les tardes per estudiar, i al vespre fa entrenaments físics, com anar al gimnàs o córrer. Mentre que el cap de setmana entrena a Le Doux. “És un ritme de vida complicat. Tinc dues vides al meu cap, però ho faig perquè m’agraden els reptes”, expressa el jove.

“No em puc guanyar la vida amb l’esquí, per això no deixo d’estudiar”, explica l’atleta, remarcant que si no fos pels patrocinadors aquest any no podria competir. “M’ho he pagat tot jo fins ara. Per sort he rebut una beca econòmica del Govern, dotada amb 3.000 euros, a banda de la beca d’alt rendiment”. Afegeix que “aquest any la federació, a banda de posar el preparador físic i deixar-me entrenar a les seves instal·lacions a Andorra, ha obert una beca econòmica a la qual es pot accedir complint uns objectius que crec que soc capaç d’assolir”.

Pagès vol aguantar competint al màxim nivell fins que s’hi trobi a gust i ho gaudeixi, però manifesta que “mai pararé d’esquiar i d’anar a la muntanya”.