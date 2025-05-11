DMG
Christian Salvador s'enfronta al Test de Proust
El jugador del Club Vòlei Encamp respon a les preguntes de personalitat
Quin és el principal tret del seu caràcter?
Soc molt competitiu.
El seu principal defecte?
Soc tímid i em costa relacionar-me fins que no tinc confiança.
Què espera dels amics?
Lleialtat i suport.
Ocupació preferida?
Voleibol i la música.
Quin és el seu ideal de felicitat?
Estar ben acompanyat de la gent que estimo.
Quina seria la seva major desgràcia?
Perdre algun familiar o amic proper.
A quin país voldria viure?
A Andorra soc feliç.
Quina és la flor que més li agrada?
La rosa.
Quin ocell prefereix?
Un lloro ben xerraire.
Heroi/heroïna de ficció.
Flash.
Herois a la vida real?
La mare i la germana.
El seu nom preferit?
Aria.
Hàbit aliè que no suporta?
La hipocresia.
Una figura històrica que odia.
Qualsevol dictador.
Quin do de la naturalesa li agradaria posseir?
Control de l’estrès.
Com li agradaria morir?
Sense patir.
Estat d’ànim actual?
Feliç i optimista.
El seu consell?
Fes alguna cosa cada dia que t’apropi a la vida que somies i gaudeix del camí.