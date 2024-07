Concurs un estiu per emmarcar

Estany Cabana SordaLuis Pinto Estany Cabana Sorda La naturalesa ens deixa gaudir d’espectacles naturals únics, en aquest cas en Luis va poder observar la bellesa de la flor mentre passejava pels indrets de Cabana Sorda.



Estany del SiscaróAlbert Bellera Estany del Siscaró L’estiu ens deixa imatges precioses com aquesta que va captar l’Albert de l’estany del Siscaró. Un espai natural que permet als senderistes passar una bona estona.



Estany de juclarBeatriz Alonso Estany del Juclar L’estany de Juclar ens deixa imatges úniques com aquesta on la neu envolta una part del llac. La Beatriz va gaudir del moment en viu i ho va immortalitzar per tenir-ho sempre present.



Estany del migLidón Pallarés Gil Estany del mig Anar de ruta per l’estany del mig és poder trobar-se amb els animals, com va ser el cas de Lidón, que no va dubtar a fer una foto en veure tots els cavalls en l’àmbit natural.



Estany del SiscaróSonia Da Costa Estany de Siscaró La Sonia va anar a passejar per l’estany de Siscaró i no va dubtar a fer una fotografia i enviar-la per què tothom pugui gaudir de la bellesa de la betònica comuna que hi creix al voltant.



Llac de PessonsMiquel Mahon Llac de Pessons Caminar per les muntanyes d’Andorra a l’estiu és una bona excursió, i en Miquel va anar a fer-ne una per la parròquia d’Encamp. La passejada la va acabar al llac de Pessons, d’on és aquesta imatge.



Flors a sota l'Església de Sant EsteveMarc Verdaguer Flors a sota l'Església de Sant Esteve Amb el sol i el bon temps, aquestes flors petites de color rosa es van tornant ataronjades. La fotografia d’en Marc ha captat, també, l’Església de Sant Esteve d’Andorra de fons.



Estany MorenoLaia Fernández Estany Moreno L’aigua de l’Estany Moreno agafa el color turquesa quan arriba l’estiu, i amb un dia assolellat com el de la imatge, encara ressalta més. La Laia ha sabut plasmar l’essència del lloc.



Decoració avinguda MeritxellSílvia Gómez Decoració avinguda Meritxell Els carrers d’Andorra la Vella s’han omplert de colors aquest estiu per donar una nova imatge als visitants que hi passegen. La Sílvia ens envia aquesta fotografia dels globus que decoren l’avinguda Meritxell.



Estany del SiscaróJoana Vilella Vall d'Incles La Joana ens envia aquesta fotografia des de l’Estany del Siscaró. Sota la vista de la muntanya, amb una petita bassa d’aigua, hi brota un ram de flors grogues entre tota la gespa del voltant.



Una nit a Ensagents abans de la tempestaJudith López Una nit a Ensagents abans de la tempesta Les postes de sol d’estiu són especials i la Judith López n’ha capturat una des d’Ensagents, on es pot veure el sol marxant per darrere les muntanyes abans de la tempesta.

Cascada del riu EnclarÀfrica Carpi Cascada del riu Enclar L’estiu i el bon temps porten les ganes de sortir a passejar i això és el que ha fet l’Àfrica, que ens envia aquesta fotografia des de la cascada del riu Enclar de Santa Coloma.

Mirador d'Andorra la VellaPablo Alcover Mirador d'Andorra la Vella Buscant el Tamarro Andy per la muntanya, en Pablo es va aturar en aquest mirador d’Andorra la Vella que el va deixar bocabadat. Els núvols cobrien el cel de la capital, envoltada de muntanyes.



Església romànica de Sant AndreuJaume Coll Església romànica de Sant Andreu En Jaume passejava per la capital a la recerca de monuments quan es va trobar amb l’església romànica de Sant Andreu, que data dels segles XI i XII, però que va ser totalment reconstruïda l’any 1958.

Vespre a NaturlandTomasseti Lucas Vespre a Naturland Des de dalt les muntanyes els vespres són diferents i una mostra és aquesta imatge que ens fa arribar en Tomasseti, amb els rajos de sol que travessen els núvols i il·luminen les muntanyes.

Pont de fusta del camí de les barreres de la MassanaMiquel Llangort Pont de fusta del camí de les barreres de la Massana En Miquel ens envia la fotografia del pont de fusta del camí de les barreres de la Massana, que va fer mentre feia una excursió per la natura. Destaca el rierol d’aigua que baixa per sota del pont.

Flors en un parc de Santa ColomaLola Tuca Flors en un parc de Santa Coloma El bon temps treu el millor color de les flors i la Lola Tuca ho va capturar en un parc de Santa Coloma, des d’on ens envia aquesta imatge tan típica de l’estiu i que sempre és indicadora del bon temps.

Posta de sol a NaturlandTomasetti Lucas Posta de sol a Naturland El Lucas ens envia la imatge d’una tarda amb amics, caminant pels voltants de Naturland. Destaca com el cel els va regalar fotografies espectaculars de la posta de sol.

L'Església de Santa Eulàlia d'EncampCarles Herrero L'Església de Santa Eulàlia d'Encamp El Carles passava per Encamp quan li va cridar l’atenció l’església de Santa Eulàlia i va decidir fotografiar l’edifici d’origen romànic de vint-i-tres metres i que data del segle XVII.