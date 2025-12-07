DMG

Les imatges de la setmana

Nens i nenes a l'encesa de llums d'Encamp.

LA IL·LUSIÓ DELS PETITS PEL NADAL. Els nens d’Encamp han rebut amb il·lusió l’arribada de Nadal, amb una encesa de llums que va deixar amb la boca oberta a tothom. 

Inauguració de la fira de Nadal d'Ordino.

GAUDINT D'UN ESPECTACLE MÀGIC. Els infants d’Ordino han gaudit d’un espectacle màgic per inaugurar la fira de Nadal.

Gent gran celebrant els 20 anys de l'associació de la Massana.

BRINDEM PER MOLTS ANYS MÉS. L’Associació de la Gent Gran de la Massana ha celebrat els 20 anys amb un dinar de germanor, on s’ha brindat per molts anys més, i un ball per moure l’esquelet.

L'Escaldes Jazz Band.

DEBUTANT AMB LA GROSSBAND. L’Escaldes Jazz Band ha debutat amb energia i complicitat amb la Grossband al Prat del Roure.

