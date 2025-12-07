DMG
Les imatges de la setmana
LA IL·LUSIÓ DELS PETITS PEL NADAL. Els nens d’Encamp han rebut amb il·lusió l’arribada de Nadal, amb una encesa de llums que va deixar amb la boca oberta a tothom.
GAUDINT D'UN ESPECTACLE MÀGIC. Els infants d’Ordino han gaudit d’un espectacle màgic per inaugurar la fira de Nadal.
BRINDEM PER MOLTS ANYS MÉS. L’Associació de la Gent Gran de la Massana ha celebrat els 20 anys amb un dinar de germanor, on s’ha brindat per molts anys més, i un ball per moure l’esquelet.
DEBUTANT AMB LA GROSSBAND. L’Escaldes Jazz Band ha debutat amb energia i complicitat amb la Grossband al Prat del Roure.