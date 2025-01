Les imatges de la setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ESCUDELLA PER CELEBRAR LA DIADA DE SANT ANTONI. Els veïns i visitants del Pas de la Casa van poder gaudir de la tradicional escudella de Sant Antoni a la plaça de l’església, on els escudellaires van esgotar amb èxit les gairebé 800 racions disponibles per a aquest any.