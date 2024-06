El canal Lòria TV es reincorpora a l'oferta de televisió d'Andorra Telecom

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El canal Lòria TV es reincorpora a partir d'aquest dimarts a l'oferta de televisió de fibra òptica d'Andorra Telecom al dial 168.

El retorn del canal Lòria TV a l’oferta de televisió ha estat possible gràcies a un acord entre la parròquia de Sant Julià de Lòria, representada per mossèn Pepe Chisvert, Mútua Elèctrica de Sant Julià de Lòria, amb Joan Albert Farré, i Andorra Telecom, liderada per Jordi Nadal.

Aquesta col·laboració té la voluntat de permetre als ciutadans seguir la missa en directe de la parròquia de Sant Julià de Lòria a través de la plataforma televisiva.