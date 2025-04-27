CALAIX DE SASTRE
Val de norra
Una de les darreres publicacions al país és la magna obra d’Albert Pujal titulada Val de Norra i que és ni més ni menys que un estudi aprofundit de la toponímia i onomàstica de casa nostra. Un patracol voluminós i fruit d’una recerca prolífica i valuosa que posa a l’abast del recercador un recull de noms de lloc dels segles XII al XVII i sobre els quals l’autor comenta el possible origen i etimologia. Malgrat ser un estudi a priori pensat per a especialistes, també és un treball ideal per a tots els amants d’Andorra i de la seva història llunyana i no tan llunyana.