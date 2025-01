'Pau de Gósol' o 'Picasso en el Pirineo'

Publicat per Oliver Vergés Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de l’èxit de Morts, qui us ha mort?, Iñaki Rubio va centrar-se en la figura de Pablo Picasso i la seva estada a Gósol el 1904, una estada que va canviar la perspectiva artística del pintor. Fruit d’aquest interès va néixer la novel·la Pau de Gósol (publicada per Comanegra) i que des d’aquesta setmana es pot llegir també en castellà gràcies a la traducció que n’ha fet l’andorrana editorial Medusa de la mà de David Gálvez-Casellas. Una fantàstica opció per acostar-se, en català o en castellà, als orígens artístics de Picasso de la mà d’un dels autors del Principat amb més projecció fora del país.