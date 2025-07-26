L’índex IFO alemany manté la tendència a l’alça
L’indicador de confiança empresarial publicat divendres per l’Institut IFO d’Alemanya va registrar una nova millora al juliol, fins als 88,6 punts, lleugerament per sobre dels 88,4 del juny. Es va tractar del setè increment mensual consecutiu des que el desànim empresarial va tocar fons el desembre de 2024. Tot i així, la dada va quedar lluny de les previsions dels analistes, que anticipaven un repunt més robust, fins als 90,7 punts, cosa que va refredar l’optimisme dels mercats. D’altra banda, l’FMI va instar el Regne Unit a crear més marge fiscal mitjançant ajustos impositius o de despesa, per tal d’afrontar els riscos d’un entorn econòmic incert. En el seu informe anual sobre l’economia britànica, l’FMI va reconèixer que les reformes del Ministeri de finances havien millorat la credibilitat i eficàcia de la política fiscal, però també va expressar preocupació per la sostenibilitat de l’estratègia actual. Aquesta advertència arriba quan es van publicar dades oficials sobre les vendes minoristes del Regne Unit. Van augmentar un 0,9% en termes mensuals, després de la caiguda del 2,8% del mes anterior. En comparació anual, el repunt va ser de l’1,7%, una dècima per sota del que esperava el mercat i molt per sobre del descens de l’1,1% del maig. En l’entorn empresarial, destaquem la publicació de resultats del grup alemany Volkswagen. La companyia va reduir el seu benefici un 36% durant el primer semestre, amb ingressos estables. La firma va rebaixar les previsions per al 2025 i ara espera ingressos similars als de 2024. Per tancar la crònica, les principals borses cotitzaven amb pèrdues. L’EuroStoxx 50 se situava entorn els 5.300 punts, mentre el DAX girava en els 24.000, el CAC 40 sobre els 7.800 i l’FTSE 100 en 9.100 punts.