Europa cotitza sense la referència de Wall Street

Els mercats europeus van obrir amb tendències mixtes, en espera de les dades de vendes minoristes de la zona euro corresponents al novembre. A Wall Street, les borses van romandre tancades ahir en senyal de dol pel funeral de l’expresident dels EUA Jimmy Carter.

A l’Àsia, la borsa japonesa va tancar amb pèrdues properes a l’1%, pressionada per les dades salarials. Tot i que els salaris van augmentar per sobre de les previsions, gràcies a la pujada del salari mínim i a primes més altes, en termes reals ajustats a la inflació, es van contraure al novembre. Aquest desajust entre salaris i inflació, una de les principals preocupacions del governador Ueda, augmenta la possibilitat d’una pujada de tipus d’interès pel Banc del Japó en la reunió del gener. A la Xina, les borses també van caure lleugerament (-0,20%), arrossegades per unes dades d’inflació alarmantment baixes. L’IPC del desembre es va situar en el 0,1% interanual, evidenciant una feble demanda interna i revifant els temors de deflació.

A Europa, les vendes minoristes de la zona euro van augmentar un escàs 0,1% al novembre, per sota del 0,3% esperat pel consens d’analistes. L’indicador reflecteix la contenció del consumidor europeu en un context d’incertesa econòmica, reforçant els senyals d’estancament a la zona. Per contra, Alemanya va sorprendre amb un repunt de la producció industrial de l’1,5% mensual al novembre, molt per sobre de l’estimació del 0,5%. No obstant això, en termes interanuals, la producció continua caient gairebé un 3%, un senyal que aquest repunt podria arribar massa tard per evitar un altre trimestre de contracció econòmica o, en el millor dels casos, estancament.