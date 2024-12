El BCE no sorprèn i rebaixa els tipus d’interès

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir amb tendències mixtes, amb una inclinació positiva per a la majoria d’índexs, en un context marcat per l’expectació davant la reunió de tipus d’interès del Banc Central Europeu (BCE). A l’altra banda de l’Atlàntic, Wall Street va començar la sessió amb baixades generalitzades després del repunt de la inflació majorista americana, amb un increment de 0,4% mensual doblant les previsions dels analistes. Aquesta dada deixa via lliure a la Reserva Federal per dur a terme una nova retallada en la pròxima reunió de tipus d’interès. A l’Àsia, les borses xineses i japoneses van tancar ahir amb guanys superiors al punt percentual incentivades per les firmes tecnològiques. Els bancs centrals van ocupar el centre de l’escena durant la jornada d’ahir. La màxima expectació es concentrava en la reunió del BCE, que finalment va confirmar la retallada de 25 punts bàsics, tal com preveia el consens d’analistes. Així, les febles dades macroeconòmiques i d’activitat van pesar més que la pressió inflacionària recent en la decisió de les autoritats monetàries. Aquesta retallada representa la quarta de l’any, donant continuïtat a la senda de baixades iniciada al juny. Fins i tot la presidenta de l’organisme va reconèixer que es va debatre l’opció d’una retallada jumbo de 50 punts bàsics, fet que mostra senyals que la política monetària a Europa podria ser més agressiva el 2025. Alhora, el Banc Nacional Suís va sorprendre els mercats amb una retallada de 50 punts bàsics, reduint el tipus de referència de l’1% al 0,50%. Pel que fa a dades macroeconòmiques, a l’altra banda de l’Atlàntic es va publicar l’índex de preus al productor del novembre, amb un increment del 0,4%.