Les dades alemanyes segueixen mostrant pessimisme

Els principals índexs europeus van inaugurar la primera sessió de la setmana amb pujades moderades, seguint la tendència positiva del tancament de divendres. Als Estats Units, l’obertura també va ser favorable, després que l’S&P-500 tanqués la setmana anterior amb guanys de l’1,69%. Per contra, a l’Àsia les borses van mostrar comportaments divergents: el Nikkei japonès va pujar més d’un 1%, mentre que la borsa de Xangai va tancar la primera jornada de la setmana amb pèrdues. En l’àmbit macroeconòmic, es va publicar l’índex de preus al productor (IPP) d’Espanya d’octubre, que va registrar una caiguda del 3,9% interanual, tot i que menys accentuada que la del mes anterior (-5,2%). A aquest retrocés en els preus de producció el seguirà l’IPC de l’eurozona del novembre i el deflactor del PCE dels Estats Units com a indicadors clau per seguir aquesta setmana. D’altra banda, les dades de confiança empresarial a Alemanya continuen apuntant un escenari preocupant. L’índex Ifo del novembre es va situar en 85,7 punts, per sota de la lectura anterior (86,5) i també de les previsions del consens (86,1). Això reforça la idea del refredament econòmic continuat a Alemanya, la qual cosa coincideix amb la tendència observada en els darrers resultats de PIB i PMI. En política monetària, la dèbil activitat econòmica a Europa i les perspectives inflacionistes han augmentat les expectatives d’una baixada de tipus per part del BCE en la reunió del desembre. Philip Lane, economista cap de l’entitat, va afirmar que “la política monetària no hauria de seguir sent restrictiva”.