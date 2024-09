Avui el Banc d’Anglaterra pren el testimoni de la Fed

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees ahir van tancar pràcticament planes, sense la referència més esperada de la setmana, la reunió de la Reserva Federal, atès que la decisió de tipus estava prevista per a les 20 hores d’Andorra i la posterior roda de premsa del president de l’organisme, Jerome Powell, trenta minuts després. La renda variable europea va finalitzar la jornada a la baixa, destacant el CAC amb caigudes superiors al 0,50%, l’Eurostoxx amb un 0,50%, seguit pel MIB italià. Pel que fa a dades macroeconòmiques, va ser una jornada intensa, ja que es va conèixer des d’Europa la dada de la inflació de la zona euro corresponent a l’agost, que no va sorprendre els analistes i va complir les previsions –es va situar en un 2,2%, molt pròxima a l’objectiu del BCE del 2%. Tot i la bona dada, l’organisme ja va indicar que aquesta dada els pròxims mesos podria patir lleugeres pujades. També es va conèixer la inflació del Regne Unit. La xifra va repetir la dada anterior i va complir el que s’esperava, ja que es va situar concretament en un 2,2%. Tot i això, la inflació en el sector serveis va augmentar fins al 5,6%, una xifra lleugerament superior a les previsions, reflectint pressions inflacionistes persistents. Les dades portarien a esperar que el Banc d’Anglaterra avui novament retalli els tipus d’interès. L’organisme té previst la seva decisió a les 13 hores d’Andorra. Des dels Estats Units no tot va ser la reunió de la Fed i es van publicar dades macroeconòmiques rellevants, en aquest cas sobre el sector immobiliari –amb dades de construcció d’habitatges esperançadores, que van sorprendre positivament.