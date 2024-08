La inflació subjacent al Japó repunta fins al 2,7%

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees van obrir divendres amb un repunt d’aproximadament mig punt percentual, per tancar una setmana amb tendència mixta. Les precedia un tancament negatiu a Wall Street, amb el Nasdaq 100 liderant les caigudes davant uns inversors que han apostat per una retallada de tipus més lenta de l’esperada després de les paraules dels primers responsables de la Fed. Al Japó, el Nikkei tancava la setmana en verd tot i la volatilitat, amb uns guanys de l’1,32% en el còmput setmanal. La inflació subjacent de juliol va repuntar fins al 2,7% interanual, en línia amb l’esperat, mentre que la general va repetir el 2,8%. D’altra banda, el Governador del BoJ va advertir que se seguirà tensionant gradualment la política monetària si la inflació es manté, com s’espera, al voltant de l’objectiu. A Europa, les previsions del BCE sobre l’evolució de l’IPC es van mantenir estables per als propers 12 mesos, amb una expectativa del 2,8%, mentre que la previsió a tres anys va augmentar lleugerament fins al 2,4%. Pel que fa a la política monetària, dos membres del BCE, Kazaks, president del Banc de Letònia, i Vujcic, governador del Banc Nacional d’Eslovàquia, van coincidir que “la tendència de la inflació és coherent amb noves retallades graduals”, suggerint que la baixada de tipus podria ser imminent i progressiva. En el sector empresarial, Nestlé va patir una caiguda de fins al 4% durant la sessió de divendres a la borsa de Zúric, arribant a marcar mínims anuals. Aquesta caiguda es va produir arran de l’anunci que el conseller delegat, Ulf Mark Schneider, deixarà el càrrec l’1 de setembre, després de vuit anys a la companyia. Laurent Freixe, conseller delegat per a la regió d’Amèrica Llatina, el succeirà.