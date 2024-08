Les importacions de la Xina dupliquen les previsions

Publicat per Veronica Orihuela Verificat per Creat: Actualitzat:

Les borses europees obrien la sessió d’ahir amb pujades contundents per sobre de l’1%. Els principals índexs tornaven al verd després d’un seguit de jornades negatives causades per dades macroeconòmiques decebedores als EUA. No obstant això, molts analistes han fet èmfasi assenyalant que les dades d’alentiment econòmic als EUA són un motiu més de pes perquè la Fed rebaixi els tipus d’interès a la reunió del setembre. Des de l’Àsia van ressaltar els forts moviments de les borses japoneses, patint caigudes històriques en pocs dies, que les darreres jornades ha recuperat en gran part. Als EUA, la jornada de dimarts es va trencar la tendència negativa, tot i que de manera més calmada, amb el Nasdaq i l’S&P-500 recuperant més d’un punt percentual. En l’àmbit macroeconòmic, va destacar la dada d’importacions i exportacions de la Xina del juliol. La dada va sorprendre quan l’augment d’exportacions interanual se situava en un 7%, per sota de la previsió del 9,7%, gairebé tres punts percentuals menys. La major sorpresa, però, s’atribuïa a la dada d’importacions, que variava un 7,2% en termes anuals, suposant més del doble de la previsió del consens de mercat del 3,5%. Aquest augment en la demanda interna xinesa i l’alentiment del creixement de les exportacions resultava en una balança comercial inferior a l’esperada. A Europa, la dada de la balança comercial d’Alemanya es donava a conèixer i se situava en 20.400 milions d’euros, per sota tant de la previsió de 21.700 milions i la dada del mes anterior de 25.800 milions. La raó era la disminució del 3,4% intermensual en les exportacions, en línia amb les dades del PIB i PMI de les setmanes anteriors.