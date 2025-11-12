Vídeo Viral
Unes vaques caminant per le vies de tren a La Molina
Ha succeït en un túnel de la Collada de Toses, un recorregut que cobreix l'R3 de Rodalies de Catalunya
Sembla mentida, però és real. En el vídeo apareixen un parell de vaques caminant per les vies de tren del túnel que uneix la Molina amb Toses, un tram que correspon a la línia R3 de Rodalies de Catalunya. Es tracta d'un fet que no és aïlat i que sovint provoca demores dels trens d'aquesta mateixa línia. El vídeo, gravat per un maquinista, s'ha viralitzat en qüestió d'hores per com n'és de curiosa l'escena.