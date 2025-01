Una orca carrega amb la seva cria morta a Washington

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'orca Tahlequah ha tornat a ser notícia per carregar amb la seva cria morta a la zona de Puget Sound, a l'estat de Washington, tal com demostren les imatges gravades pel Centre de Conservació d'Orques del mateix estat de Washington. No és la primera vegada que el cetaci porta una cria morta, el 2018 ja va nedar durant 17 dies amb el seu fill com a mostra de dol. L'orca va tornar a ser mare el 20 de desembre, però l'1 de gener es va confirmar, de nou, un fatal desenllaç i es va tornar a veure l'orca portant la filla morta. "Sabem que les orques són molt intel·ligents, emocionals i tenen vincles familiars molt forts; ho veig com un dol. Veure-la portant aquesta altra cria morta de la manera que ho va fer el 2018 demostra que està dol per això. És una pèrdua dura", diu Tamara Kelley, fotògrafa i investigadora del Centre de Conservació d'Orques de Washington.