La primavera que ens altera

Hi ha qui viu amb eufòria l'estació i qui la pateix

Actualitzada 18/04/2017 a les 20:27

Diu la dita que la primavera la sang altera. I és ben cert. Amb l’augment de la temperatura i les hores de llum, el cos experimenta una revolució. Hi ha qui pateix d’astènia, i qui viu aquesta època de l’any amb eufòria. D’una manera o una altra, amb més o menys intensitat, la primavera a tots ens trasbalsa.



És temps de flors, de color verd i pel que fa al nostre organisme, de secreció d’hormones. Com assegura la psicòloga clínica Nathalie Garcia Manitz, l’increment de temperatura i de llum es tradueix en un alliberament d’oxitocina (l’hormona de l’amor), dopamina (la del plaer i la motivació), serotonina (la de l’estat d’ànim)... que fa que “la majoria estiguem més actius, més alegres i positius”. Segons Garcia Manitz ens augmenta l’estat d’ànim i també la libido, les ganes de tenir sexe.



Com dèiem, però, la primavera no ens influeix a tots per igual. La psicòloga explica que “afecta més la gent que treballa al carrer que als que passen molt temps a l’oficina”, perquè aquests estan menys exposats a la llum solar i la temperatura exterior. Dins dels afectats, a més, existeix una minoria, diu, a la qual la primavera no li senta bé emocionalment. En aquest sentit, Garcia Manitz comenta que, per exemple, el canvi d’horari genera problemes de son en algunes persones, que se senten més cansades i, en conseqüència, tenen més mal humor. Si una persona pateix d’al·lèrgia també és possible que el seu estat d’ànim es vegi perjudicat.



Hi ha qui parla de la síndrome d’astènia primaveral, caracteritzat per tristesa, fatiga, falta de motivació, concentració, gana i líbido, i que acostuma a durar entre 10 i 20 dies. “Els llibres de medicina no ho recullen, però sí se sap que la regulació de l’organisme està influenciada per la llum, la lluna, etc.”, assenyala la doctora Maite Leal. Aquesta metgessa afirma que hi ha patologies que es veuen alterades en aquesta època de l’any, sobretot en pacients psiquiàtrics, i per combatre l’astenia aconsella descansar les hores suficients a la nit per tal de regular el ritme de la son, hidratar-se, fer esport, i menjar molta verdura i aliments rics en vitamines. “Portant una bona dieta no cal prendre suplements vitamínics”, ressalta.



ELS QUI MÉS LA PATEIXEN

Sens dubte, el col·lectiu que viu la cara més fosca de la primavera és el de les persones amb al·lèrgia al pol·len (la més comuna a Andorra). Goteig nasal, esternuts, i picor al nas i als ulls, són les principals molèsties que pateixen. El metge especialista en immuno-al·lergologia de l’Hospital de Meritxell, Agustín Sansosti, explica que es distingeix d’un simple constipat perquè “pica, produeix llagrimeig i el moc és com aigua” i que “es poden calmar els símptomes amb antihistamínics, esprais nasals, inhaladors i col·liris”. Per curar-la, diu, és necessari la immunoteràpia, un tractament a llarg termini basat en vacunes sublinguals o injectables.



Sansosti recomana als al·lèrgics evitar sempre que puguin sortir al carrer a primera hora del matí o a última de la tarda, quan les concentracions de pol·len són majors, conduir amb les finestres tancades o portar ulleres de sol.