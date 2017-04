Reconèixer el dolor periòdic

Cada cop més dones van al metge per la dismenorrea

Itàlia es podria convertir en el primer país europeu que preveu una baixa remunerada de tres dies per a les treballadores que pateixen una menstruació especialment dolorosa. El parlament estudia una proposta de llei en aquest sentit presentada per quatre diputades del Partit Democràtic. Si s’adoptés la mesura, les dones afectades haurien de sotmetre’s a un control mèdic i presentar cada any un certificat que demostrés que tenen dismenorrea, que és el nom que s’utilitza per referir-se a les regles que comporten dolors intensos. El text de la proposta de llei assegura que “a Itàlia les dades sobre la dismenorrea són alarmants perquè del 60% al 90% de les dones en pateixen”. Si bé hi ha defensors de la mesura, que consideren que és un pas endavant per reconèixer el patiment, la iniciativa també ha rebut crítiques. Hi ha col·lectius a Itàlia que consideren que pot perjudicar les dones a l’hora d’aconseguir feina o ser ascendides dins d’una empresa.



Una llei com aquesta pot afavorir que els empresaris prefereixin contractar homes abans que dones? Cal una norma específica per a aquest motiu en concret? Des del setmanari 7DIES hem volgut obrir el debat també a Andorra i s’ha demanat a diversos agents socials del país com veuen la proposta que estudia Itàlia i si creuen que les afectacions de la menstruació estan prou reconegudes a la societat actual.



Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), veu la proposta italiana amb bons ulls. “Tot el que siguin avenços per a la conciliació de la vida laboral i personal són positius”, indica, i hi afegeix que “fa uns quants anys ens hauríem escandalitzat que una baixa de maternitat pogués arribar als cinc mesos”. El sindicalista defensa que “cal un canvi de xip per deixar de veure el treballador únicament com un recurs de qui obtenir rendiment”.



Montserrat Nazzaro, presidenta de l’Associació de Dones d’Andorra, assenyala que si una persona té un sofriment que li impossibilita treballar ja té el dret d’agafar la baixa. En aquest sentit, opina que és una qüestió privada si el permís és per la regla o per un altre motiu. Amb tot, també sub­ratlla que és positiu que el debat sobre la dismenorrea es posi sobre la taula perquè “hi ha dones que ho passen realment molt malament”.



No amagar el dolor

La possible mesura italiana ha fet sorgir el debat sobre si es para prou atenció al dolor menstrual i a les mesures que es poden prendre per evitar-lo. Durant anys la majoria de la societat ha vist aquest patiment com un procés natural sense cap altre remei que no fos aguantar-lo, però avui la medicina permet pal·liar-lo. “El dolor està massa normalitzat”, indica la ginecòloga Meritxell Cosan, d’Andorra la Vella. “Durant molts anys se’t deia que la teva mare i la teva àvia ja en patien i que no hi havia cap alternativa, però no cal que sigui així, hi ha tractaments. És igual que la incontinència, que no ha de ser normal per a les dones a partir de seixanta anys”, explica la doctora, que també assenyala que cada vegada hi ha més consultes per tractar les molèsties de la menstruació. En aquest sentit, defensa que les dones que en pateixin acudeixin a la consulta del seu ginecòleg. Cosan explica que quan té una pacient que no tolera bé el dolor, el primer tractament que aconsella són analgèsics (específics per a aquest mal). Si després d’aproximadament tres mesos no s’apaivaguen les molèsties, recepta un tractament anticonceptiu. “Amb aquests tractaments la majoria pot controlar el dolor”, comenta. Si, per contra, el patiment continua, la doctora indica que hi ha una patologia. “En aquests casos s’ha de fer un estudi i veure si hi ha endometriosi”, explica.



"TENIR LA REGLA ÉS UN MARTIRI”

L’Alba pateix, des de sempre, dolors molt intensos quan té la regla. Ho qualifica de “martiri” i de vegades el mal que té la incapacita per treballar. Amb el temps ha après a dominar-ho a base de pastilles antiinflamatòries. “Quan sé que m’ha de venir la regla, em començo a prendre ibuprofèn un parell de dies abans”, explica. L’Alba critica que els ginecòlegs no hagin parat mai prou atenció al seu dolor menstrual. “He anat a diferents metges que no han demostrat gens d’interès”, assegura. També explica que té fortes hemorràgies i que això tampoc va preocupar mai els doctors fins al dia que la van haver d’ingressar i fer-li una transfusió per la pèrdua de sang que havia patit. “Fins que no em va passar això no van pensar que s’ho havien de mirar”, es queixa.



EL LLARG CAMÍ A L'ENDOMETRIOSI

L’endometriosi consisteix en l’aparició de teixit endomètric fora de l’interior de l’úter. És una patologia que causa un fort dolor menstrual a algunes dones que la pateixen, pot dificultar la fertilitat i sovint costa de detectar. Els experts afirmen que està infradiagnosticada i des de l’Associació d’Afectades per l’Endometriosi de Catalunya defensen que no s’hi para l’atenció que caldria.