Ares Teixidó. La presentadora lleidatana fa poc que s’ha estrenat al món dels concursos amb el programa ‘Tot o res’, que condueix els vespres a TV3.

Actualitzada 30/01/2017 a les 10:25

Acaba d’estrenar ‘Tot o res’. Què tal les primeres impressions?

Molt bé, des del primer moment em vaig sentir molt còmoda amb el format, el plató i l’equip. Ho estem gaudint molt i el feedback està sent molt bo. Tenim ganes d’anar millorant dia a dia i de quedar-nos durant molt temps a la graella de TV3.



Substituir l’Òscar Dalmau i el ‘Gran Dictat’ li ha representat una pressió afegida?

Sí, tot i no voler-ho. Més que res pel que ha significat el Gran Dictat en aquesta casa. Ha sigut un programa del qual no ens oblidarem mai com a espectadors. Però ja va fer el seu recorregut i ara ens dona el relleu al Tot o res. Crec que és qüestió de temps que acabem agafant el nostre lloc i els espectadors ens facin arribar el carinyo que li tenien al Gran Dictat.



A vostè, com a espectadora, li agraden els concursos?

Sí, sóc una espectadora agraïda pels concursos en general, per això em feia tantíssima il·lusió presentar un concurs a TV3. Tinc molts records de jugar veient concursos a la televisió amb la meva família.



I com a concursant, s’hi veuria?

No ho he provat mai, però sí. El nom del programa em va molt bé, perquè jo a la vida sóc molt del tot o res, d’arriscar-me a fer coses, tot i que després no surtin bé. Ja els he proposat a l’equip del programa que un dia m’han de deixar jugar a mi.



Va participar a ‘Gran Hermano VIP’ el 2015. Ho tornaria a fer?

Mai renegaré d’haver participat a Gran Hermano VIP. Sóc una afortunada per haver pogut viure allà dins i per poder contar el dia de demà als meus fills que jo vaig estar a aquella casa. Després hi ha tota la part mediàtica, que sí que es pateix més. I a nivell professional, era qüestió de no fer passes equivocades, per arribar al punt on sóc ara. Estic orgullosa de com vaig gestionar tot i de com ha sortit la cosa.



Té 30 anys i ja ha fet moltes coses. Alguna que no ha fet i li agradaria fer?

En el moment professional en què em trobo em costa pensar què m’agradaria fer, perquè estic molt feliç. Si m’ho haguessis preguntat fa un any, t’hauria dit que m’agradaria ser on sóc ara. A partir d’aquí, qualsevol projecte que vingui, sempre que m’empleni a nivell personal i professional, serà benvingut. Però de moment, que em quedi molt temps així.

