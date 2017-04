L’antifaç ajuda a sentir-se més desinhibit i atractiu

Màscares i erotisme L'antifaç ajuda a sentir-se més desinhibit i atractiu

Actualitzada 10/04/2017 a les 13:18

Amb l’estrena de la segona part de la pel·lícula 50 sombras de Grey han tornat a posar-se de moda els temes relacionats amb el BDSM. És a dir, tot allò relacionat amb el bondage, la submissió i la dominació. La pel·lícula en una escena fa èmfasi en les màscares de carnaval.



La màscara permet el misteri (encara que coneixem la nostra parella), explorar la seducció, el joc de rols, jugar amb la mirada, etc. Les màscares inciten als jocs de seducció que poden dilatar i enriquir els previs a la relació sexual mentre es gaudeix de l’erotisme.

Una de les virtuts que té amagar-se darrere una màscara és sentir-se més desinhibit i/o atractiu. Facilita l’autoestima sexual, que és aquella que té a veure amb el fet de mostrar les nostres preferències sexuals, allò que ens agrada més en el sexe. Molt sovint la persona és crítica amb la seva imatge i això dificulta i bloqueja l’expressió natural corporal davant el sexe. Una forma de facilitar l’acceptació és atenuar la imatge que veu la persona per poder graduar l’acceptació de la seva imatge. No es tracta de deformar-la, sinó de fer-la més acceptable quan costa d’entrada. Això pot ser a causa d’una baixa autoestima sexual, que fa la persona molt crítica amb la seva imatge o com es veu a si mateixa en la seva conducta sexual (si es percep més o menys hàbil, per exemple). Quan la persona creu que no pot ser atractiva o suggerent en el sexe es dificulta el plaer i la satisfacció, o en el pitjor dels casos es converteix en un bloqueig.



Una màscara o una disfressa no és un antídot a aquesta situació, però pot ajudar-nos a millorar-ho. No es tractaria només de portar antifaç en la relació sexual, sinó de jugar amb la parella per acostumar-se primer a les sensacions. Com gairebé sempre en el sexe es tracta de jugar i experimentar per conèixer-nos i descobrir-nos.



Alimentar la imaginació

La màscara o antifaç permet representar aspectes i actituds que ens atrauen i que normalment no ens són pròpies. Podem trencar els límits que en moltes ocasions ens autoimposem. S’ha d’ar­riscar i deixar de ser com hem de ser per jugar amb el que ens erotitza. L’erotisme s’alimenta de la imaginació i la creativitat. És un estimulant intel·lectual.